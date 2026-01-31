米倉涼子不起訴拚復出！業界曝「2工作」沒了…國民女優形象受損

記者陳芊秀／綜合報導

50歲日本人氣女星米倉涼子先前因涉嫌違反《毒品取締法》而遭警方函送檢方調查，引發演藝圈強烈震盪，而東京地方檢察廳於昨（30）日正式宣布，在經過必要的檢查程序後，判定對米倉涼子作出不起訴處分。她自去年10月初起陸續停止演藝活動，至今3個月來一度傳出退圈，隨著涉毒案落幕，是否能順利復出，2月將播出的串流電影《Angel Flight 空中送行者》跟著受到關注。

米倉涼子新片2月13日如期上線

▲米倉涼子主演的串流電影將如期上線。（圖／翻攝自X）

米倉涼子主演電影版《Angel Flight 空中送行者》，就在不起訴消息公布的同一日，電影製作方正式解禁了追加演員'名單與最新預告片。該作預計於2月13日全球同步上線，由於在付費會員串流平台上架，業界分析其受輿論風波的衝擊相對較小。儘管如此，據《女性自身》報導，受到調查影響，電影官網雖公開了演員松本穗香、城田優等演出藝人的留言，卻唯獨缺少主演米倉涼子的發言，這種情況前所未聞，但日媒預測將在不起訴後獲得改善。

收視女王拚復出

另外據《東京體育報》報導，儘管米倉涼子不被起訴，在法律上已重獲清白，但業界人士普遍認為，一連串的負面報導已對其「國民女優」的形象造成重傷，短期內要重返電視台露臉仍有極高門檻。其實她近年也進軍串流市場為主，若主演串流電影能在海外市場獲得好評，未來不排除將演藝重心轉向不受日本媒體影響的海外市場。

▲米倉涼子演出多部高收視電視劇，如今因涉毒案形象受損，短時˙間內難以重返電視台演出。（圖／翻攝自IG）

片酬重定

有演藝經紀公司高層指出，既然司法已定調不起訴，米倉涼子重新展開演藝活動已無實質障礙。「米倉小姐突出的存在感與話題性依然是票房保證。雖然廣告方面要爭取大型國民品牌較為困難，但只要不挑剔作品類型，且酬勞水準願意比過去下修，預計各方演出邀約將接踵而至。」這位曾寫下無數收視神話的女演員，下一步將如何在審慎規劃下重新拿回她的演藝主場，各界正拭目以待。