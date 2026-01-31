金晨曬「嘴部爆血照」駁肇逃！　還原車禍始末：閃狗撞牆緊急手術

記者張筱涵／綜合報導

中國知名女星金晨近年憑藉《慶餘年2》等多部熱門電視劇累積高人氣，近日遭網路爆料涉嫌「肇事逃逸」，甚至「讓助理頂替駕駛責任」，引發外界熱議。對此，金晨於30日親自發文回應，首度正面說明事故始末，並公開自己事故後的傷勢照片。

▲金晨遭爆肇逃還找助理頂替後首發聲還原真相。（圖／翻攝自微博／金晨）



親自發聲回應爭議 公開事故後傷勢照

金晨於30日晚間5點41分透過微博親自發聲，首度正面回應事件始末，並在留言區公開自己事故後的傷勢照片，顯示頸部明顯受傷、口罩與衣物沾有血跡，引發粉絲關注與心疼。

為閃避小狗釀事故 坦言當下傷勢嚴重需緊急手術

金晨說明，事故發生於2025年3月16日，當時和經紀人、助理共3人租車外出旅遊，並由她本人駕駛。行車途中，因突然有小狗衝出道路，緊急閃避時不慎撞上路邊警示牌及房屋圍牆，事故現場僅有3人，並未涉及第三方車輛。

金晨進而說明，由於自己傷勢較重，經紀人在第一時間將她送往醫院急診並緊急接受手術，助理則留在現場協助處理事故相關事宜，過程中，助理在向警方說明時誤稱自己為駕駛人，並配合完成事故認定。

▲金晨曝傷照。（圖／翻攝自微博／金晨）



強調實際駕駛者責任 撤銷保險理賠自行全額賠償

金晨表示，自己在手術結束、意識恢復後得知整起處理經過，認為身為實際駕駛者，理應承擔全部責任，也必須為不當處理負起責任，隨即要求助理聯繫保險公司，申請撤銷保險理賠，所有車輛損失及路邊設施、房屋圍牆的相關賠償，皆由她本人全額負擔，並已於2025年4月完成賠付。

向社會大眾致歉 承諾未來嚴守交通規範

金晨也在貼文中向社會大眾致歉，坦言身為公眾人物未能以身作則，反而因個人行為占用社會資源，對此感到相當愧疚，並承諾未來將更加嚴格遵守交通法規，謹言慎行，切實承擔應有的社會責任。

▲金晨發文。（圖／翻攝自微博／金晨）



【金晨微博貼文全文】

大家好，我是金晨，關於近日網路上流傳的消息，我想向大家作出如下說明：

2025年3月16日，我與經紀人及助理三人租車外出遊玩，車輛由我本人駕駛。行車途中，為了躲避突然衝到路上的小狗，在緊急轉彎時撞上了路邊的警示牌及房屋圍牆。

事故發生時，現場只有我們三人。由於我的傷勢較為嚴重，經紀人第一時間將我送往醫院急診並緊急接受手術，助理則留在現場處理事故相關事宜。

因事發突然，加上當時情緒緊張，助理向交警說明自己是駕駛人，並配合完成了事故認定。待我手術結束、意識恢復後，了解了整起事件的處理過程，我認為我本人作為實際駕駛人，必須承擔全部事故責任，也必須為此次事故中出現的不當處理承擔全部責任。因此，我立即要求助理聯繫保險公司，申請撤銷保險理賠，所有車損費用，以及路邊設施與房屋圍牆相關方的經濟損失，皆由我本人全額承擔，相關賠付已於2025年4月完成。

作為一名公眾人物，我未能做好表率，反而因個人行為占用了社會資源，為大家帶來困擾與擔憂，對此我深感愧疚。感謝大家的關心與監督，我會深刻反省，未來一定更加嚴格遵守交通法規，謹言慎行，切實承擔起應盡的社會責任。

再次誠懇致歉。