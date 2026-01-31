ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
過年被逼婚怎麼辦？ 春風霸氣回覆
「斷崖式分手」背後的3個真相
女團成員曾入獄「揭生理細節」
老高停更3個月回來了！2026首發片「不露臉」：彼此陪伴是人生意義

記者陳芊秀／綜合報導

人氣YouTuber「老高與小茉」頻道擁有600多萬的粉絲訂閱，自去年10月無預警貼文暫停更新後，令全球粉絲極為擔憂。而老高主要是為了照顧11歲愛犬「力氣」罹病而停更，沉默至今超過三個月，老高終於在昨日（30日）上傳了 2026 年的首支影片，僅以「語音檔」形式回歸且並未露臉。

▲▼老高消失3個月回來了！2026首支影片「不露臉」發聲。（圖／翻攝自YouTube）

▲老高2026首度上新片。（圖／翻攝自YouTube）

老高創立頻道7年，卻罕見停止更新，原因是力氣罹患淋巴癌，為此選擇全力陪伴家人。而他感性回應現況，目前生活正逐步回歸正軌，將以自己的節奏恢復更新，強調「彼此陪伴是我人生的重要意義」。

迎接2026年第一次更新，老高並未露臉，以馬斯克創立特斯拉、Space等公司建構生產力，面對AI是否可能毀滅人類的隱憂，評論馬斯克的看法。面對AI是否可能毀滅人類的隱憂，馬斯克主張最後的防線應是培養AI的「好奇心」，使其覺得人類是宇宙中最有趣的事物而決定守護，而非單靠規則限制。

▲老高與小茉Mr&amp;Mrs Gao受到不少人喜愛。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉Mr&amp;Mrs Gao）

▲老高與小茉受到不少人喜愛。（圖／翻攝自YouTube）

影片曝光後，留言區隨即被大批忠實粉絲的溫暖祝福淹沒。許多網友表示看到「好久不見」的標題便激動落淚，直呼老高的回歸就像久違的老友突然傳來報平安的簡訊，帶給人極大的心理慰藉。除了對老高與小茉表達深切想念，大眾也對片中提到的愛犬「力氣」生病的傷痛感同身受，紛紛留言安慰，希望小茉能早日平復心情並恢復以往的生活步調。此外，在AI生成影片氾濫的當下，網友大讚老高製作的有內容作品——即便只是純語音分享馬斯克的未來預言——依然難能可貴且充滿陪伴感，甚至有網友開玩笑表示馬斯克的「免工作預言」深得人心。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

老高小茉

