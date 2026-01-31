快訊／《小鬼當家》媽媽離世！凱薩琳奧哈拉享壽71歲　合體麥考利克金成絕響

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢傳來令人震驚的悲訊！曾在經典耶誕電影《小鬼當家》（Home Alone）中飾演母親「凱特」的加拿大國寶級女星凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara），於美國時間30日傳出過世消息，享壽71歲。她的經紀人向外媒證實了這項消息，透露她是因「短暫疾病」離世，在家人陪伴下安詳地走完人生最後一程。

▲好萊塢女星凱薩琳奧哈拉（Catherine O`Hara）離世，享壽71歲。（圖／路透社）

一聲「凱文！」成絕響！演活《小鬼當家》糊塗媽

凱薩琳奧哈拉演藝生涯橫跨數十年，最為台灣觀眾所熟知的角色，莫過於在1990年電影《小鬼當家》中，飾演男主角麥考利克金（Macaulay Culkin）那位糊塗又愛子心切的媽媽「凱特」（Kate McCallister）。她在片中發現把兒子忘在家裡時，那聲淒厲的「凱文——！」（KEVIN——！）至今仍是影史經典，也是全球觀眾共同的童年回憶。

2023年合體麥考利克金！「假媽媽」致詞惹哭全網

最令人動容的是，這對「銀幕母子」曾在2023年難得世紀大合體。當時麥考利克金在好萊塢星光大道留名，凱薩琳奧哈拉特地現身致詞，她深情地對著麥考利克金說：「謝謝你邀請我，你那位『不但一次，還是兩次』把你忘在家裡的假媽媽，來參加這個快樂的場合。」

▲凱薩琳奧哈拉（右）和麥考利克金（左）2023年曾經合體，掀起一波回憶殺。（圖／達志影像／美聯社）

當時她更伸手摸摸麥考利克金的頭，兩人相擁而泣的畫面掀起全球網友一波強烈「回憶殺」，沒想到這溫馨的一幕如今已成追憶。

喜劇泰斗橫掃艾美獎 《陰間大法師》也是經典

除了《小鬼當家》，凱薩琳奧哈拉在喜劇領域的成就更是斐然。她早期在《SCTV》嶄露頭角，後來在提姆波頓（Tim Burton）的經典作品《陰間大法師》（Beetlejuice）中飾演Delia Deetz，並於2024年的續集《陰間大法師2》中回歸演出。

▲凱薩琳奧哈拉在《小鬼當家》裡，飾演把小孩忘在家的「糊塗媽媽」凱特。（圖／劇照）

近年來，她更憑藉影集《富家窮路》（Schitt's Creek）中的「莫伊拉」（Moira Rose）一角再創事業高峰，以劇中獨特的怪奇口音和浮誇演技，橫掃包括艾美獎、金球獎在內的多項喜劇類最佳女主角大獎。凱薩琳奧哈拉與知名製作設計師Bo Welch於1992年結婚，兩人育有兩子。這突如其來的噩耗讓好萊塢演藝圈與全球影迷都相當不捨。