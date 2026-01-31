金宣虎：她敲出的裂縫透進了光 《愛情怎麼翻譯？》10暖心金句爆共鳴

文／潘慧中

這部劇以「翻譯」隱喻人際隔閡，講述天才口譯員周浩鎮與巨星車茂熙在情感間的迷失與救贖。編劇精巧地呈現了人心才是最難跨越的領域，劇中角色多以「逃避」登場，無論是逃離告白、家人或恐懼，最終都必須在試煉中面對心魔。雖然結尾在配角戲份分配與創傷修復的速度上略顯倉促、削弱了寫實感，但其傳達的「自我理解重於剷除心魔」的核心概念，依然深具感染力。

作品最終教會我們，與其渴求外界救贖，不如學習如周浩鎮般溫柔地對待受傷的自己，肯定那個帶著滿身傷痕仍努力活過今天的靈魂。當我們能為選擇負責、誠實面對內在，便不再需要透過他人來建立自我價值，這正是幸福的真諦。在學習與自己和解的漫長路上，那些曾經覺得難以言說的掙扎，在這部瑕不掩瑜的劇本中，被編劇化作了文字，藏著不少戳中心聲的對話。 更多評論請看：《愛情怎麼翻譯？》喜惡參半！最後一集意難平 全劇真實心得雷

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 你知道這世界上有多少種語言嗎？有多少人，就有多少種語言。每個人都有自己的語言，所以才會造成誤會、曲解和冒犯。



2. 不懂的語言就該好好學習啊。詞彙、文法、驚嘆號和問號，都會和你平時使用的不一樣。你要仔細觀察，努力去理解啊。

3. 有人猛烈敲打我的世界，我怕自己細心呵護的世界會瓦解，曾經試圖推開她，但她敲出的裂縫卻透進了一道光。

4. 想要什麼就該努力爭取，否則只會徒留遺憾，這一次，我不會逃避挑戰了。

5. 如果有可能失敗，擔心也很正常吧，不過還是會抱著希望去努力。

6. 如果你認為絕對不會有人愛你，那只是幻想，總有一天，幻想會消失的。

7. 不表達出來，不代表我沒有情緒，也不代表我能輕易放下。

8. 石頭就算丟不出去，至少能讓他知道你手裡有一塊石頭吧？至少他就不敢隨便惹你了。

9. 就算大部分的人相信，也不代表是真的，真相不是多數決。

10. 機會終於來了，這次不要裝傻喔，那樣就會有轉機的。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net