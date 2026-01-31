女團babymint尾牙開唱掀暴動！　期待過年充電：要在家待到發霉

▲babymint出席2025東森集團尾牙。（圖／記者鄭毓齡攝）



記者翁子涵／台北報導

女團 babymint 今（30日）現身東森集團2025忘年感恩餐會擔任表演嘉賓，帶來〈 LUCY!!!!!! /〉、〈心悸寶貝 BIUBIU〉、〈怪怪滴〉及〈Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい〉等歌曲，青春洋溢的舞台魅力瞬間點燃現場氣氛，也為尾牙活動增添滿滿活力。

▲▼babymint熱力唱跳大展青春活力。（圖／記者鄭毓齡攝）



談到近況，babymint 分享自去年聖誕節一路忙到今年年初，接連參與多場商演與尾牙活動，「這禮拜也才剛結束華研的尾牙！」行程滿檔的她們笑說，過年後還有不少活動即將登場，透露正在積極準備全新作品，「年後就會陸續上線！」希望帶給大家不同以往的驚喜，也請粉絲們多多期待。

隨著農曆新年將至，成員們也各自規劃了不同的過年行程，熙妍笑說春節假期會在動畫、麻將與走春中度過，「最期待沒事的時候可以動畫馬拉松，當然還要領紅包！」丞妘則喜歡和家人一起拜年，能見到平時不常碰面的朋友讓她特別開心，「最期待和家人打牌、玩遊戲一整個晚上，還有最重要的就是領紅包！」

品妡透露今年過年會離開台北、暫時離開家裡透透氣，「loading一下，好好充電！」Vikky 則期待回家和家人團聚，「每次過年都住在阿公家，和表妹、表弟一起打電動、玩桌遊。」粼粼笑說自己可能會在家「廢一下」，「我需要一點自己的空間才能恢復能量，前陣子工作比較忙，打算在家待到發霉。」栩栩則表示，過年就是陪家人吃吃喝喝，「吃媽媽做的年夜菜，再到戶外走走，遠離市區放鬆一下。」