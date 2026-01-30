蔡旻佑突脫口「年紀真的到了」！　鬆口狂吃瑪卡：天天一大把保健品

▲蔡旻佑出席2025東森集團尾牙。（圖／記者鄭毓齡攝）



記者翁子涵／台北報導

東森集團2025忘年感恩餐會今（30日）於台北世貿中心展覽1館盛大舉辦，邀來蔡旻佑擔任表演嘉賓，他帥氣現身，一連飆唱〈好不好〉、〈OOTD〉、〈喜歡你比說喜歡你更容易〉、〈我可以〉等經典歌曲，立刻掀起全場大合唱，氣氛熱烈，談到代表作〈我可以〉，蔡旻佑笑說至今仍不覺得膩，「真的很謝謝有這首歌，讓我可以一路走到今天。」

▲▼蔡旻佑飆唱《我可以》掀起回憶殺。（圖／記者鄭毓齡攝）



蔡旻佑原本人在東京追星Lady Gaga，特地改機票提前返台，只為趕上東森集團尾牙演出，展現滿滿義氣，他受訪時笑說自己花了9千多元購入VIP票，他從頭站到尾，直呼Lady Gaga演出狀態真的很好，「她真的很愛惜羽毛，保養得很好，狀態超到位，也提醒我不要想太多，要勇於表現自己。」

他笑認近年有感身體老化，全程站著看完三個小時的演出，「腰有點痠。」近年也更加重視健康，蔡旻佑透露自己每天都要吞下一大把的保健品，包含葉黃素、魚油、瑪卡、鋅與葫蘆巴籽補充體力，早上也會吃藍莓、香蕉配優格，打趣感嘆：「年紀到了真的比較容易發胖。」甚至年初滑雪時更明顯感受到體力下滑，因此目前維持一週三次運動。

蔡旻佑也坦言自己其實一直有「舞曲夢」，但過去多次嘗試都被擋下，他回憶曾做過舞曲作品，卻反應平平，甚至一度差點沒有下一張專輯，不過近期推出的新歌〈可惜不可以〉，近來在大陸音樂榜衝上排行榜第一，成績亮眼，相隔7年未推出完整專輯，蔡旻佑透露目前也正全力投入第七張專輯的籌備，希望上半年能順利推出，也期待舉辦專場演出，彌補自2019年以來歌迷苦苦的等待。

