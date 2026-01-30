檢場私下反差真面目曝光！　「狂送禮寵妻」被李翊君打槍：我都退貨

▲李翊君出席2025東森集團尾牙。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者翁子涵／台北報導

東森集團2025忘年感恩餐會今（30日）於台北世貿中心展覽一館盛大舉辦，壓軸邀來「情歌傳唱機」李翊君獻唱多首經典金曲，《雨蝶》前奏一響立刻掀起全場引吭大合唱，氣氛沸騰不已，證明她橫跨世代的超高人氣，李翊君透露近期行程滿檔，幾乎一路從尾牙唱到春酒，大年初六她就將飛往吉隆坡展開巡演，年前還得投入彩排與會議，過年僅能休息短短3天，「還是會大吃大喝啦，過年還是要有那個氣氛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李翊君金曲連飆，掀起全場最高潮。（圖／記者鄭毓齡攝）



李翊君年後工作同樣馬不停蹄，演出一路排到下半年，5月更將登上高雄流行音樂中心開唱，也將參加胡瓜主辦的「鑽石舞台」演出，高流演唱會日前正式開賣，她卻相當佛系，「我從來不敢看，也不想知道票房，放輕鬆就好。」

去年她首度攻蛋開唱，好評不斷，是否有望重返小巨蛋？李翊君並未把話說死，「希望可以做一個全新的秀再說。」她也感性表示這兩年工作量大，但忙得非常開心，「很珍惜現在還能有這麼多工作，而且看到年輕人還在聽我的歌，是一件很幸福的事。」

近期經典歌曲〈雨蝶〉再度翻紅，在小紅書掀起「性感慢版＋現代舞」熱潮，被問到這首歌究竟唱過幾遍？她直言真的沒算過，「2005年之後景氣不好，也沒有一直出新專輯，就唱經典歌，每一場幾乎必唱，觀眾愛聽，不唱不行。」

談到過年紅包，李翊君笑說老公檢場都不會特別包紅包給她，「我們財務是一起的啦，不過如果他哪天覺悟包給我，我會很開心。」她也爆料檢場很愛逛街、很愛漂亮，動不動就會買禮物送她，卻屢屢被她「退貨」，「我都說我不要。」前陣子甚至買了條項鍊，女兒看到也笑翻直呼：「怎麼會買這個？」她笑說：「眼光不太一樣，但他還是照買，被我退貨也無所謂。」

