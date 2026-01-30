ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

過年被逼婚怎麼辦？ 春風霸氣回覆
「斷崖式分手」背後的3個真相
女團成員曾入獄「揭生理細節」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

嘻小瓜 LuLu 林志玲 李運慶 沈玉琳 Toyz 朴敘俊 崔宇植

檢場私下反差真面目曝光！　「狂送禮寵妻」被李翊君打槍：我都退貨

▲▼李翊君出席2025東森集團尾牙。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲李翊君出席2025東森集團尾牙。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者翁子涵／台北報導

東森集團2025忘年感恩餐會今（30日）於台北世貿中心展覽一館盛大舉辦，壓軸邀來「情歌傳唱機」李翊君獻唱多首經典金曲，《雨蝶》前奏一響立刻掀起全場引吭大合唱，氣氛沸騰不已，證明她橫跨世代的超高人氣，李翊君透露近期行程滿檔，幾乎一路從尾牙唱到春酒，大年初六她就將飛往吉隆坡展開巡演，年前還得投入彩排與會議，過年僅能休息短短3天，「還是會大吃大喝啦，過年還是要有那個氣氛。」

▲▼李翊君金曲連飆，掀起全場最高潮。（圖／記者鄭毓齡攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李翊君金曲連飆，掀起全場最高潮。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲▼李翊君出席2025東森集團尾牙。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲▼李翊君出席2025東森集團尾牙。（圖／記者鄭毓齡攝）

李翊君年後工作同樣馬不停蹄，演出一路排到下半年，5月更將登上高雄流行音樂中心開唱，也將參加胡瓜主辦的「鑽石舞台」演出，高流演唱會日前正式開賣，她卻相當佛系，「我從來不敢看，也不想知道票房，放輕鬆就好。」

去年她首度攻蛋開唱，好評不斷，是否有望重返小巨蛋？李翊君並未把話說死，「希望可以做一個全新的秀再說。」她也感性表示這兩年工作量大，但忙得非常開心，「很珍惜現在還能有這麼多工作，而且看到年輕人還在聽我的歌，是一件很幸福的事。」

近期經典歌曲〈雨蝶〉再度翻紅，在小紅書掀起「性感慢版＋現代舞」熱潮，被問到這首歌究竟唱過幾遍？她直言真的沒算過，「2005年之後景氣不好，也沒有一直出新專輯，就唱經典歌，每一場幾乎必唱，觀眾愛聽，不唱不行。」

談到過年紅包，李翊君笑說老公檢場都不會特別包紅包給她，「我們財務是一起的啦，不過如果他哪天覺悟包給我，我會很開心。」她也爆料檢場很愛逛街、很愛漂亮，動不動就會買禮物送她，卻屢屢被她「退貨」，「我都說我不要。」前陣子甚至買了條項鍊，女兒看到也笑翻直呼：「怎麼會買這個？」她笑說：「眼光不太一樣，但他還是照買，被我退貨也無所謂。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李翊君

推薦閱讀

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」冤喊：不夠願再補

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」冤喊：不夠願再補

23小時前

老公「下面尺寸過大」！網紅受不了怒離婚：無法啪啪　崩潰曝真實體驗

老公「下面尺寸過大」！網紅受不了怒離婚：無法啪啪　崩潰曝真實體驗

11小時前

曹西平追思會幕後功臣　小冬瓜點名竟是他

曹西平追思會幕後功臣　小冬瓜點名竟是他

6小時前

台灣囡仔回家了！NICHOLAS痛失藝名　攝影大哥親切：奕翔～這邊愛心

台灣囡仔回家了！NICHOLAS痛失藝名　攝影大哥親切：奕翔～這邊愛心

9小時前

金鐘國罕見公開愛妻身份：一直把她當妹妹看！　結婚關鍵點曝光

金鐘國罕見公開愛妻身份：一直把她當妹妹看！　結婚關鍵點曝光

12小時前

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

1/29 10:41

「台灣第一代女諧星」當紅引退！開早餐店變東區億萬富婆　73歲現況曝

「台灣第一代女諧星」當紅引退！開早餐店變東區億萬富婆　73歲現況曝

11小時前

獨家／Lulu陳漢典愛的結晶年後宣布　吳宗憲證實「將投入戰場」

獨家／Lulu陳漢典愛的結晶年後宣布　吳宗憲證實「將投入戰場」

9小時前

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

10小時前

羅PD新節目「再用老班底」　韓網反應兩極：沒李瑞鎮，誰負責搞笑

羅PD新節目「再用老班底」　韓網反應兩極：沒李瑞鎮，誰負責搞笑

1/29 17:18

沈玉琳抗癌近照曝光！　挺過4療程「身形變了」曝復工計畫

沈玉琳抗癌近照曝光！　挺過4療程「身形變了」曝復工計畫

1/29 18:29

Lizzy直播痛哭！淚訴「活著真的太辛苦」　談論生死話題遭封鎖

Lizzy直播痛哭！淚訴「活著真的太辛苦」　談論生死話題遭封鎖

13小時前

熱門影音

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」
曾沛慈尾牙唱一半慘摔

曾沛慈尾牙唱一半慘摔
伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況

伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況
趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲
高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力

高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力
Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒

Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒
關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）
「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」

「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了

趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了
Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　

Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　
鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」
兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

Lulu合體爸爸講「家庭和諧」嘴軟惹　心疼女兒遭酸民攻擊...媽媽氣哭QQ

Lulu合體爸爸講「家庭和諧」嘴軟惹　心疼女兒遭酸民攻擊...媽媽氣哭QQ

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

看更多

【黃爸爸怕你餓】黃仁勳台語問：誰肚子餓？ 一抵台狂發三明治、養樂多XD

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

蔡旻佑突脫口「年紀真的到了」！　鬆口狂吃瑪卡：天天一大把保健品

24分鐘前0

檢場私下反差真面目曝光！　「狂送禮寵妻」被李翊君打槍：我都退貨

1小時前0

過年被逼婚、逼生怎麼辦？ 玖壹壹春風霸氣回覆：誰敢問　

4小時前0

陳姸霏撿到怨靈遺物「遭惡鬼附身」差點出事！　范少勳嘴對嘴救命

5小時前94

女團成員曾入獄4年　「牢房擠18人」親揭生理發洩細節：不能嗯嗯啊啊

5小時前20

十億女星復婚前夫3個月更恩愛！　「陰柔功」讓她被啪到暈倒：腿都軟了

5小時前73

曾莞婷「爆乳演媽」現身西門町謝票！狠嗆：沒那麼不要臉　柯震東意外中槍

6小時前1

台八女星懷孕曬超音波照：升格七口之家　曝女兒小名放閃前國手尪

6小時前32

曹西平追思會幕後功臣　小冬瓜點名竟是他

6小時前0

米倉涼子涉毒疑雲獲不起訴！　阿根廷男友潛逃海外成謎

讀者迴響

熱門新聞

  1. 嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊
    23小時前2440
  2. 老公「下面尺寸過大」！辣網紅怒離婚：無法正常啪啪
    11小時前166
  3. 曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他
    6小時前62
  4. 台灣囡仔回家了！NICHOLAS痛失藝名　攝影大哥親切：奕翔～這邊愛心
    9小時前6
  5. 金鐘國罕見公開愛妻身份：一直把她當妹妹看！　結婚關鍵點曝光
    12小時前
  6. Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！
    1/29 10:411613
  7. 台灣第一代女諧星當紅引退！開早餐店變東區億萬富婆
    11小時前101
  8. Lulu陳漢典愛的結晶年後宣布吳宗憲證實
    9小時前2
  9. 記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍
    10小時前123
  10. 羅PD新節目再用老班底！韓網反應兩極
    1/29 17:1861
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合