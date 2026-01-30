去年才剛加入玖壹壹公司　郭書瑤驚曝「今年預計離開台灣」！

記者蔡琛儀／台北報導

東森集團2025年終尾牙餐會，今（30日）在台北世貿中心展覽1館盛大舉辦，女神郭書瑤以一身紅色平口超短迷你裙搭配白色毛毛長靴，既性感又甜美，並一連帶來〈Honey〉、〈I belong to you〉、〈愛的抱抱〉及去年中加入玖壹壹公司後發行的新歌〈易碎品〉，甚至還走下台和台前觀眾熱情自拍，見到東森集團如此熱情，讓郭書瑤直呼很感動。

▲▼郭書瑤出席2025東森集團尾牙。（圖／記者鄭毓齡攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭書瑤近日忙著宣傳新戲《何百芮的地獄戀曲》，經紀人笑說希望她今年還能再有新的音樂作品，不過郭書瑤說，先前上節目，命理老師算大環境流年時表示，今年大家應該要適時的休息，不要太過拼命追求事物，如此才能有喜歡的好事情發生，她過去曾到加拿大、紐約、南韓、菲律賓等地遊學，近期又燃起遊學魂，今年預計前往位於南歐的馬爾他。

而郭書瑤最近迷上看人氣韓劇《愛情怎麼翻譯》，更許願未來也能主演這樣甜蜜蜜的浪漫純愛劇，不過近年台劇不再流行浪漫偶像劇，她坦言之前都只有在偶像劇演女二，或是戀愛戲份超少，喜劇成分高等等，因此許願今年可以演純愛劇，從頭談戀愛到尾，單身的她打趣說，「還是我跟月老許願說我戲裡談戀愛就好。」

▲▼郭書瑤性感現身，還熱情與台下觀眾合照。（圖／記者鄭毓齡攝）

她也直言，因最近看《愛情怎麼翻譯》，發現串流平台排行有不少浪漫愛情劇、節目都名列前茅，笑說代表大家其實都很喜歡看純愛劇，「我也覺得有戀愛劇才能讓娛樂產業有更大的進步。」

此外，郭書瑤前陣子才透露自己一直都有收養小孩的計畫，今她表示，平常除了常幫朋友帶小孩，前陣子她還特地去上了月嫂課學習相關知識，「畢竟我現在還在繳房貸，想等經濟狀況不用那麼重，做好準備，能夠保證未來的日子過得好的時候再做這件事。」至於自己生小孩也不排斥，但還是希望能先找到能共度一輩子的好對象。

▲家家出席2025東森集團尾牙。（圖／記者鄭毓齡攝）