過年被逼婚、逼生怎麼辦？ 玖壹壹春風霸氣回覆：誰敢問　

記者蔡琛儀／台北報導

東森集團2025年終尾牙餐會，今（30日）在台北世貿中心展覽1館盛大舉辦，今晚依然由天團玖壹壹打頭陣登場，一連帶來〈鄉下來的〉、〈做你的格〉、〈來個蹦蹦〉，除了帶領現場大合唱〈下輩子〉，還帶來自己寫的春聯當禮物，一開場氣氛就嗨到不行。

▲▼玖壹壹出席2025東森集團尾牙。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲玖壹壹出席2025東森集團尾牙。（圖／記者鄭毓齡攝）

玖壹壹人氣超旺，目前尾牙、春酒已經接了30場左右，一連唱到小年夜，不過面對過年常被問的催生、催婚話題，單身的春風、已婚但沒有生孩子的洋蔥分別給出回答，洋蔥說會回覆對方：「順其自然。」直接結束話題，春風則霸氣回：「我是洪家一家之主，誰敢問。」

健志今年第二次帶兒子優福過年，已經教會兒子說「恭喜恭喜」準備超萌討紅包，他透露會把紅包幫兒子存起來拿去買ETF、儲蓄險，提早為兒子的未來鋪路，相當有遠見；洋蔥年前瘦身成功，至今維持66公斤，他坦言自己其實食量沒變，一樣要吃兩個便當，但運動量極大，時間允許的話還是每天跑10公里，才能繼續保持身材。

▲▼玖壹壹出席2025東森集團尾牙。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲▼春風、洋蔥和健志演出嗨翻全場。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲▼玖壹壹出席2025東森集團尾牙。（圖／記者鄭毓齡攝）

三人日前難得一起客串賀歲片《功夫》，驚人的造型引發話題；而他們今年仍照樣籌備已成為台中年度音樂盛事的「南北貳路」音樂節，問到他們何時才會舉辦個人演唱會？玖壹壹說，想要等之後台中巨蛋落成後成為第一個「破蛋」開唱的歌手，畢竟當年他們也參與台中巨蛋開工典禮，且又是台中在地天團，這樣的計畫相當合理。

