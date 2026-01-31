40萬粉「最美校花」許紫柔想演跩姐！babyMINT粼粼變身俠女　他被拱露大肌肌

記者蕭采薇／台北報導

Z世代的青春電影《愛的戀習生》正式上映，坐擁40萬IG粉絲的「最美校花」許紫柔、babyMINT人氣成員粼粼、清新女聲Anita以及健身男神Robert洪仕晟等主演全數到齊。這群第一次演戲的新生代偶像展現超強反差萌，外表嬌小的Anita竟喊話想當「武打反派」，而Robert面對粉絲敲碗看肌肉，竟害羞推託：「去網路上看啦！」逗樂全場。

▲坐擁40萬IG粉絲的「最美校花」許紫柔，近期力拼演員之路，許願挑戰「跩妹角色」。（圖／原創娛樂提供）

Anita萌妹想當壞人 許紫柔肖想「耍跩」

許紫柔在片中飾演開朗女主角「安蘿伊」，甜美形象深植人心。但被問到未來想挑戰的角色，她竟語出驚人表示想篡位演「國民女神Ada」，幽默笑說：「我也想要有那種很跩的眼神，挑戰一下高冷路線！」

▲女團babyMINT獻唱《愛的戀習生》電影插曲，全員熱情出席首映會。（圖／原創娛樂提供）

而在片中飾演透明系女孩「關心」的Anita，哭戲演得惹人憐愛，坦言每次都「哭到走不出來」。沒想到外型嬌小的她志向遠大，竟對著全場大喊：「我想演壞人！」直言想嘗試有打戲的反派角色，超大反差讓台下粉絲驚呼：「哪有這麼萌的壞人啦！」

粼粼帥氣圈粉 夢想騎馬當俠女

來自女團babyMINT的粼粼，飾演率性帥氣的「小六」，被觀眾票選為「全劇最喜愛角色」。她坦言角色個性和自己很像，但在表演中挖掘出更多面向。談到未來目標，粼粼眼睛發亮地說：「我想當武打俠女！腦中常幻想自己騎著馬在原野上往前衝的畫面。」

▲Anita（左）與粼粼（右）在電影中飾演友達以上的好姊妹，戲外互動同樣可愛親近。（圖／原創娛樂提供）

首映會更找來同團戰友babyMINT丞妘擔任主持人，近期與Anita組成兄妹唱跳組合的Ivan、新生代歌手JUD陳泳希也驚喜現身力挺，展現Z世代的好交情。

77Ke唸油膩情話 Robert封肉：上網看

現場互動環節更是笑料百出，劇組準備了「告白箱」讓演員隨機抽取。自稱「國民綠葉」的創作才子77Ke柯棨棋，手氣超「好」抽到一封油膩情話，當眾唸出：「剛剛放的屁很響，但沒有想你那麼想。」超荒謬內容讓他唸完自己都笑場，全場更是笑翻。

▲粉絲指名Robert現場秀肌肉。（圖／原創娛樂提供）

而在網路上以健身日常爆紅的Robert洪仕晟，則被粉絲點名要「驗貨」秀肌肉。沒想到他今天包緊緊，害羞推託表示衣服穿太多不方便，最後幽默回應：「露身材的部分還是『網路限定』就好！」

全員第一次演戲 揭密練習生辛酸

監製羅佩儀透露，《愛的戀習生》大膽啟用全素人演員，集結網紅、舞者與歌手，所有人都是「第一次演戲」。電影描述在「K-DOL學院」中，自信滿滿的Sky、天真活潑的安蘿伊與溫柔的解星海，三人面臨夢想與愛情的拉扯。

▲Anita（右）的哥哥Ivan（左），特地到場支持妹妹新作，兄妹唱跳雙人組甫出道人氣正盛。（圖／原創娛樂提供）