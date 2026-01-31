觀眾看到吐叫救護車！　何超儀《維多利亞壹號》神還原「最血腥版本」

記者蕭采薇／台北報導

香港女星何超儀影視歌三棲，2010年她與老公陳子聰監製並主演的驚悚電影《維多利亞壹號》，不僅入圍金馬獎，更助她提名香港金像獎影后。時隔15年，這部經典邪典電影（Cult Film）終於「解禁」，由導演彭浩翔操刀的「國際版」在香港首映。何超儀開心表示，當年因尺度遭刪減，如今原汁原味上映，讓她有種「沈冤得雪」的感覺。而陳子聰更爆料當年威尼斯影展的誇張事蹟：「有觀眾看到一半嘔吐，最後叫救護車送醫！」

▲何超儀與監製陳子聰出席《維多利亞壹號 國際版》香港首映會。（圖／852Films提供）

當年尺度太大被刪 威尼斯影展「嚇吐觀眾」

《維多利亞壹號》是何超儀與老公成立「852電影公司」的開山之作，今年適逢公司成立20週年，推出保留最血腥、暴力鏡頭的「國際版」別具意義。何超儀坦言：「這個故事的概念太新了，當年因為遷就香港電影審查制度，觀眾無法看到完整版本。那時候我還很年輕，心裡有種叛逆卻被壓抑的感覺。」

陳子聰也回憶，這部片的「猛度」早已獲得國際認證。當年電影在威尼斯影展首映時，竟有觀眾受不了血腥畫面當場嘔吐，甚至嚴重到叫救護車送醫。他笑說：「證明國際版很猛！」也因此當年香港上映時，片商還故意在座位上放嘔吐袋，噱頭十足。

為演戲自己開公司 何超儀演殺人魔「發洩壓抑」

為何會拍出如此重口味的電影？何超儀笑稱，早期簽約經紀公司卻苦無機會，家人鼓勵她乾脆自己開公司。當時陳子聰問媽媽想看什麼片，沒想到媽媽點名「驚悚片」。剛好好友麥浚龍介紹彭浩翔給他們，何超儀一看劇本愛不釋手，成功遊說麥浚龍割愛，把原本的主角改成女殺人狂。

▲何超儀、陳子聰以及852電影公司簽約藝人Iman。（圖／852Films提供）

對於被外媒定義為「反英雄」，何超儀直言這個角色簡直是天助我也，「因為我也是個性火爆，只是被我壓抑住，剛好藉由這個角色來發洩。」

吊鋼絲飛撞！何超儀半月板撕裂 陳子聰超心疼

雖然慶祝經典重映，但何超儀近期為了趕拍新片《拾荒法師2》可是吃足苦頭。她在首映會上拉起衣袖，手臂驚見一大片瘀青。原來是拍攝吊鋼絲戲份時，她抱著特技演員從高處飛落，手和大腿內側慘遭鋼絲刮傷，甚至連膝蓋半月板都有撕裂傷。

▲從未曝光的《維多利亞壹號 國際版》，在香港大學進行特別放映。（圖／852Films提供）

為了趕在過年前殺青，何超儀堅持拍完才能治療，敬業精神讓老公陳子聰在旁看了超級心疼。同片男主角Iman也沒好到哪去，拍櫻花戲被灰塵搞到長針眼，劇組堪稱「傷兵名單」。

粉絲死守不肯走 簽名簽到戲院打烊

《維多利亞壹號 國際版》首映反應熱烈，近9成觀眾映後不願離場，排隊等何超儀簽名，一路簽到戲院要打烊關門。隨後在香港大學的放映座談，原定半小時的活動更因學生反應太熱烈，延長到一個半小時才結束，足見這部經典作品歷久不衰的魅力。