曾莞婷「爆乳演媽」現身西門町謝票！狠嗆：沒那麼不要臉　柯震東意外中槍

記者蕭采薇／台北報導

九把刀最新電影《功夫》，30日在西門町舉辦盛大見面會，導演率領柯震東、戴立忍、曾莞婷現身發紅包，現場擠滿粉絲。許久未公開宣傳的影帝戴立忍難得露面，心情大好。而「台劇女神」曾莞婷片中演媽媽，被問會不會想演學生，她則開玩笑嗆聲：「我才沒有那麼不要臉！」但意外掃到34歲還在演高中的柯震東。

▲《功夫》接招見面會，（左起）柯震東、曾莞婷、九把刀、戴立忍。（圖／記者黃克翔攝）

曾莞婷笑說：「《影后》的潘茵茵很抗拒（演媽媽），但我本人很快就答應。」而九把刀則被虧「找柯震東演自己」，他幽默回應：「還是要長得像，只是身高有點差距而已。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴立忍首度掃街！自爆「老人痴呆」跟角色一樣

在片中飾演師父「黃駿」的戴立忍，難得現身鬧區與粉絲互動。他笑說自己是第一次參加這種戶外宣傳，「因為今天天氣很好！我剛好有空，想說來看看，但我有點緊張。」

▲戴立忍難得公開現身，出席《功夫》接招見面會。（圖／記者黃克翔攝）

他透露這次角色外型激似流浪漢，每天得花3、4個小時特殊化妝。談到與角色的相似處，他幽默自嘲跟師父一樣健忘：「我每天都把前一天的東西忘的一乾二淨，就是開開心心面對新的一天。」更自爆在現場經常忘詞，笑稱是為了忠實呈現九把刀宇宙。

曾莞婷爆乳演媽！九把刀：這是對妳的尊重

曾莞婷這次在片中飾演王淨的媽媽，同時也是冰店老闆娘。對於被安排演媽媽，她坦言一開始內心五味雜陳，「當然是在心裡面罵三字經。」原以為演媽媽可以輕鬆點，沒想到定裝後發現還是要「辣」，導演九把刀在一旁急忙解釋：「這是我對莞婷姐的尊重，把妳最強的展現出來！」

▲曾莞婷在《功夫》片中演王淨的媽媽，風格火辣。（圖／記者黃克翔攝）

看著柯震東34歲還能回鍋演高中生，被問到是否也想挑戰學生角色？曾莞婷立刻展現犀利本色，大笑回應：「我沒有那麼不要臉！」直接給了柯震東一記回馬槍。柯震東則自嘲這次的角色比《那些年》「更低齡」，雖然本人很成熟，但演起來還是得裝笨一點。而戴立忍評價片中的三個徒弟，笑說：「小朱（朱軒洋）是最笨的！」

柯震東嘴甜撩姊！曾莞婷符合「理想型3條件」

柯震東日前才誇李多慧是理想型，今天見到女神曾莞婷，立刻發揮「姐姐殺手」功力，大讚對方是所有人心目中的女神，完全符合他「善良、漂亮、做自己」的擇偶三條件。

▲《功夫》柯震東穿增高鞋，被九把刀狠嗆。（圖／記者黃克翔攝）

不過曾莞婷日前在陳漢典與LuLu的婚禮上接到捧花，被問及桃花運是否跟著開？她無奈笑說：「接捧花，也要有對象啊！」看來女神目前仍是單身狀態，《功夫》將於2月13日全台上映。