台八女星懷孕曬超音波照：升格七口之家　曝女兒小名放閃前國手尪

記者黃庠棻／台北報導

女星張晏塵在大愛劇《在光裏的人》中飾演護理師「林佩瑤」，自然的表現受到許多觀眾喜愛，去年6月她開心接受前排球國手男友求婚，終於在半年後舉辦婚禮，更在婚禮上直接公開了懷上女兒的好消息，近日更分享系列寶寶的超音波照，引起熱議。

▲張晏塵與前排球國手結婚。（圖／翻攝自Instagram／clairechang1212）

張晏塵與過去曾是排球國手的老公詹詠引在1月初低調舉辦婚禮，夫妻倆有著共同信仰，辦在板橋的福音堂，還找來宋逸民擔任證婚人，後續在附近的飯店舉辦婚宴，小倆口在宴會台上一同揭曉好消息，證實她懷孕並且即將迎來女兒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張晏塵與前排球國手結婚。（圖／翻攝自Instagram／clairechang1212）

近日，張晏塵也在社群網站上分享多張超音波照，夫妻倆把女兒的小名取叫「小櫻桃」，目前懷孕已超過3個月的她，做了幾次產檢之後，發現女兒在肚子裡很好動、怪動作也很多，直言「以後應該也是很有想法的那種，媽媽已經開始被妳逗笑了」。

▲張晏塵曬出女兒超音波照。（圖／翻攝自Instagram／clairechang1212）

不僅如此，張晏塵也透露得知懷女兒之後「老公笑得合不攏嘴」，在夫妻倆的合照中也露出幸福的微笑，已經是個十足的女兒控，最後她說道「我們正式升格為七口忙碌之家啦」，除了夫妻倆以及肚子裡的寶寶，還有兩人養的四隻貓咪，婚後生活相當精彩。

▲張晏塵曬出女兒超音波照。（圖／翻攝自Instagram／clairechang1212）