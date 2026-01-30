米倉涼子涉毒疑雲獲不起訴！　阿根廷男友潛逃海外成謎

記者蔡宜芳／綜合報導

日本知名女星米倉涼子先前捲入涉毒疑雲，住家遭搜出違禁品，引發各界震撼。不過，東京地檢署於30日正式宣佈，針對米倉涼子涉嫌違反《麻藥取締法》一案予以不起訴處分，米倉也終於擺脫官司糾紛，有望回歸演藝正軌。

▲米倉涼子在去年底驚傳家中被搜出毒品。（圖／翻攝自Instagram／ryoko_yonekura_0801）

根據《週刊文春》報導，麻藥取締部去年8月曾搜索米倉與阿根廷籍舞者戀人X男同居的住家，並查獲疑似違禁品。檢方當時堅持以「共同持有」為調查前提，是為了避免米倉以「藥物是X的，我不知情」為由脫罪。然而，X男在搜索後隨即出國，形同潛逃海外，導致偵查陷入僵局。

▲米倉涼子確定獲不起訴。（圖／翻攝自IG）

事件爆發期間，米倉涼子多次缺席記者會，曾由工作人員代讀因「身體不適」無法出席的聲明。直到去年12月底，她才打破沉默透過官網發聲，坦承搜查機關確實進入住家，並強調自己始終「全面配合調查」。她在聲明中提到，認知到配合已告一段落，「在感謝那些信任並支持我的人們之餘，也希望能夠一點一滴地向前邁進」，當時似乎就對調查結果相當有信心。

