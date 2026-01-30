曹西平追思會幕後功臣　小冬瓜點名竟是他

記者葉文正／台北報導

小冬瓜今再發文，提到曹西平大哥追思會圓滿落幕了。沉澱幾天後，這第二篇感謝文，必須專文感謝這場活動的靈魂人物—主持人吳建恆KEN哥。

▲吳建恆主持曹西平追思會相當稱職。（圖／翻攝臉書）

小冬瓜提到：「在籌劃這場『最後的演唱會』時，我們深知主持人的角色至關重要。他不能只是照本宣科，必須是一位曹大哥非常熟悉、且深受哥信任的人。當知道建恆哥願意接下主持棒的那一刻，我心裡懸著的一百顆石頭，終於真正放了下來。」

▲吳建恆與小俊。（圖／翻攝臉書）

小冬瓜也說，建恆哥有些猶豫，原以為他是擔心沒經驗，後來才發現我誤會了，他糾結的是謙虛地反問：「我適合嗎？應該有比我更適合的人選吧？」但在我們深聊，並從小俊那裡理解了建恆哥與四哥的深厚淵源後，我知道他多慮了，因為沒有人比他更適合，因為他真的「很懂」曹大哥。

回想起他們之間的情誼，那是累積了數十年的真心。從早期在健身房的相遇開始，四哥就主動提攜這位後輩。到後來，建恆哥反而成為了四哥最信任的傾聽者。雖然建恆哥曾在台上開玩笑說「最怕接到曹大哥電話」，因為一講就是一個半小時起跳，從音樂聊到人生」，但這正是四哥對朋友毫無保留的信任。

當年，建恆哥出新書擔心沒人來，四哥二話不說帶著藝人朋友去站台撐場；而在四哥感到孤單時，也是建恆哥主動說要陪他去吃最愛的米奇火鍋。他們是工作上的夥伴，更是生活中互相扶持的忘年之交。

正因為這份緊密的關係，建恆哥在籌備會議時，幾乎是瞬間就抓住了重點。當整理好完整企劃給他，他迅速地消化成自己的語言，連彩排都只簡單回了一句：「不用，我準備好了。」

時間其實非常緊迫，我內心難免慌張，但事實證明我的擔心是多餘的。建恆哥拿出了超乎想像的專業與溫暖。他完全理解我們的初衷：如果曹大哥還在，肯定有一百個不辦追思會的理由，希望大家簡單燒一燒就好。

但遺憾來得太突然，我們希望透過這場「最後的演唱會」，好好安放所有愛他的人的心。

更重要的是，建恆哥精準地傳遞了我們最想做的事，讓大家好好認識小俊（Jeremy）與「穿洞日常」的孩子們。他用最動人的引言，讓大家看見這對超越血緣的父子情深，讓大家知道在曹大哥離開後，這份愛與精神將由小俊傳承下去，也希望大家能繼續照顧他們。

建恆哥在台上的表現，真摯、實在，且充滿力量。他在最後引述四哥的話：「人生重要的不是長度，而是厚度」，深深鼓舞了現場所有人。甚至到最後獻花時，我看見他在台邊忍不住潰堤的淚水，那份不捨與深情，不僅讓我上了一課——原來追思會也能這樣主持，更讓這場活動有了最完美的溫度。

小冬瓜認為建恆哥是這場活動的靈魂。沒有他，這場「最後的安可」不會如此圓滿，名符其實的「大好人」建恆哥。