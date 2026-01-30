64歲歌神張學友失業了！　親揭心聲道別歌迷：適應還是需要一點時間

記者蔡琛儀／綜合報導

「歌神」張學友歷時兩年七個月、324場的「60+」世界巡迴演唱會在本月24日正式畫下句點，巡演落幕後第六天，他先前才自嘲唱完即失業，所屬環球音樂今（30日）更代替張學友發聲，轉述他此刻「失業」的真實心境。張學友坦言，直到起床發現自己仍在家中，才真正意識到巡演已結束，過去彷彿每週都能再與歌迷見面的錯覺，讓他一時難以適應這段告別。

▲張學友日前在香港為演唱或劃下句點。（圖／環球音樂提供）

張學友形容，「60+」巡演長達120多週，對他而言是一場「很美很美的夢」，在這段時間裡，他感受到被需要、被愛、被捧在手心的幸福，也得以盡情投入最熱愛的唱歌與表演。他感性向來自世界各地的觀眾與歌迷致謝，直言這份支持與寵愛，是支撐他一路走到終點的重要力量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巡演結束後，張學友也透露自己已開始積極回到生活與工作節奏，準備迎接下一段全新的夢想。他回憶演唱會期間最常對歌迷說的一句話，始終是「希望大家好好生活，每天健康、開心」，並表示這正是他此刻最真誠、最衷心的祝福。

▲張學友直言雖然演唱會暫時告一段落，但「再見不會太遙遠」。（圖／環球音樂提供）

最後，張學友透過環球音樂向歌迷喊話，雖然巡演暫時告一段落，但「再見不會太遙遠」，他也坦言自己同樣想念大家，並以滿滿愛意向一路相伴的歌迷道別，「再見，親愛的朋友們，再見不會太遙遠！我想大家了，我愛大家！」為「60+」巡演留下溫柔而深刻的句點。