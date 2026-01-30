ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
星光快訊

趙露思「私生衝飯店堵人」受驚
周杰倫愛的阿給店突暫時休業
記者等到不耐煩飆張員瑛
葉芷妤光榮回台拍戲！Kao隔空甜喊：快回來　鳳小岳盛讚「她本來就會發光」

記者蕭采薇／台北報導

懸疑電影《無形》30日舉辦媒體見面會，導演奚岳隆率領男主角鳳小岳及台泰混血女星葉芷妤（Jean）亮相。葉芷妤去年憑藉Netflix泰劇《瘋狂獨角獸》及GL劇《愛情設計》爆紅，這次首度主演台灣電影，讓導演奚岳隆驚艷不已，當場大讚她是個「寶藏女孩」，直言：「挖掘不完的寶藏都在她的身體，是很值得被世界關注的演員。」

▲▼《無形》媒體聯訪-鳳小岳,葉芷瑜,奚岳隆 。（圖／記者黃克翔攝）首圖

▲《無形》（左起）鳳小岳、葉芷妤、導演奚岳隆。（圖／記者黃克翔攝）

行程滿檔當空中飛人　CP搭檔Kao甜喊話

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉芷妤近期行程滿檔，堪稱鐵人行程。她前天才拍戲到天亮，隨即飛回泰國工作不到6小時，30日一早又火速飛抵台灣出席記者會，緊接著還要去上海。儘管忙碌，但心繫她的不僅有粉絲，還有在《愛情設計》中的CP搭檔Kao。

▲KaoJane見面會，Kao（右）Jane（右）首搭合作《愛情設計》被喻為是GL劇教課書。（圖／NAC、YIWO提供）

▲葉芷妤（左）日前在台舉辦見面會，《愛情設計》搭擋Kao（右）也一起來台。（圖／NAC、YIWO提供）

被問及Kao是否有給予鼓勵，葉芷妤甜蜜透露，Kao昨天還特別對她說：「要加油！趕快回來，她覺得我離開太久了。」對方因為也開始忙拍戲，擔心兩人見不到面，還不忘叮嚀她：「好好休息，吃維他命。」隔空互動閃瞎眾人。

▲▼ 《無形》 媒體聯訪-鳳小岳,葉芷瑜。（圖／記者黃克翔攝）

▲鳳小岳（左）和葉芷妤（右）首次合作，稱讚她「本來就會發光」。（圖／記者黃克翔攝）

趁空檔陪阿嬤吃飯　跳「脫衣椅子舞」被看光

身為台泰混血，葉芷妤這次回台灣拍戲，只要有空檔就會回家陪住在台灣的阿嬤吃飯，祖孫感情超好。她笑說，之前舉辦見面會時阿嬤也有親自到場，「阿嬤很久沒出門了，那天還特地擦了口紅，超級可愛！」

不過見面會上葉芷妤安排了火辣的「椅子舞」，甚至還有「脫衣」的性感橋段，被阿嬤親眼目睹會不會尷尬？葉芷妤羞笑說：「是有點害羞啦！不過沒關係，阿嬤很開放的！」

▲▼ 《無形》 媒體聯訪-葉芷妤。（圖／記者黃克翔攝）

▲有一半台灣血統的葉芷妤，在泰國是當紅一線女星，滿檔行程只好當空中飛人。（圖／記者黃克翔攝）

台灣劇組「玩具」多　鳳小岳讚：會發光的人

雖然睡眠不足，但葉芷妤對台灣劇組充滿好奇，直呼這裡的「玩具」特別多。導演解釋，像是頭戴式耳機或遙控設備等器材，都讓她覺得很新奇有趣。雖然她中文流利，但長期在泰國發展，她也笑說有時轉換不過來，會不小心講出泰文，也覺得中文的「ㄓ、ㄔ、ㄕ」發音有點難。

▲▼ 《無形》 媒體聯訪-鳳小岳。（圖／記者黃克翔攝）

▲鳳小岳從劇本時期就加入《無形》劇組。（圖／記者黃克翔攝）

鳳小岳則對這位年輕搭檔讚譽有加，認為她雖然年輕但經驗老道，「在演戲上完全不覺得是新演員，合作起來非常專業。」更形容葉芷妤天生自帶明星氣場，「光是她本人就有的，會發光的人就是會發光。」讓葉芷妤聽了心花怒放，直喊：「謝謝！」

開導演愛車想「撞一下」　奚岳隆嚇出禮貌微笑

除了演員亮眼，片中的「道具」也大有來頭。導演奚岳隆為了圓夢，特地貢獻出與電影《在車上》同款的私人愛車讓鳳小岳駕駛。鳳小岳坦言開導演的車壓力山大，深怕刮蹭，但他也不改調皮本性，曾在片場開玩笑問導演：「是不是可以讓演員增加臨場感，要不要撞一下或者砸一下。」這番話讓視車如命的奚岳隆當場露出「尷尬又不失禮貌的微笑」，逗趣互動笑翻全場。

▲▼ 《無形》 媒體聯訪-《無形》導演奚岳隆。（圖／記者黃克翔攝）

▲《無形》導演奚岳隆。（圖／記者黃克翔攝）

電影開拍至今將滿一個月，奚岳隆力讚鳳小岳在細節掌控上的表現，許多情緒藏在眼神、呼吸與停頓裡；葉芷妤則在情緒爆發力帶來大驚喜，「她能在關鍵場次精準掌握高強度情緒，投入而不失控制，而且完全不保留，這需要很大的勇氣與信任。」片中場景橫跨雙北市、金瓜石、基隆等地，葉芷妤開心分享：「印象最深是看到陰陽海，很漂亮，會讓人不自覺靜下來。」問到最喜歡的在地美食，她秒答：「蛋餅！，簡單好吃，每次吃都覺得很滿足。」期待殺青後能到處踩點吃美食。

▲▼ 《無形》 媒體聯訪-鳳小岳,葉芷妤,奚岳隆 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《無形》（左起）鳳小岳、葉芷妤、導演奚岳隆。（圖／記者黃克翔攝）

鳳小岳則說自己從小就熱愛《鬼店》、《大法師》等經典驚悚片，很開心除了參與演出，還加入《無形》劇本後期創作，而這次最大挑戰，肯定是動作戲，「要跟『隱形人』對打，必須發揮想像力，我都迫不及待想看成品了。」也稱讚首次合作的葉芷妤，非常專業又敬業，尤其《瘋狂獨角獸》能看到她的特質跟在發光，但這一定是她本身自己就有光。葉芷妤同樣在鳳小岳身上找到安心感，「他是一位非常專業、也很親切的演員，我們在拍攝前和拍攝過程中都會一起討論劇本與角色的想法，他也很會引導對戲，讓整個表演過程很流暢。」

 

看更多

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

ETtoday星光雲

