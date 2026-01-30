女團成員曾入獄4年　「牢房擠18人」親揭生理發洩細節：不能嗯嗯啊啊

記者蔡琛儀／台北報導

「財富女神」王宥忻一手創辦的全新女團「F40」，由王宥忻及、關關、Cony 、艾軒組成，並帶領大家於今日（30日）舉辦媒體感恩尾牙餐會，其中團員Cony曾因被合夥人拖累，2015年入獄4年，出獄後3天就與前夫離婚，經歷許多低潮，在網路上認識新疆老公隨即閃婚，放閃表示：「被寵成寶寶。」

▲王宥忻領軍「F40」女團辦餐敘，左起艾軒、關關、王宥忻、Cony。（圖／女神愛啪啪提供）

談到監獄生活，Cony說其實監獄很講究人權，新人只要不要太出風頭就好，但坦言最近熱門的國片《陽光女子合唱團》確實有將監獄生活美化不少，待過桃園女監、台中女監的她透露，電影中每個受刑人都能獨自睡一張床墊，但現實中一間舍房常都會塞17、8個人，4張上下鋪塞8個人，其他人全部睡在中間的地上，有的一張床還要擠好幾個人，相當擁擠；洗澡也只能用三桶水的量。

好奇若在獄中有生理需求該如何解決？Cony透露，有聽說男監的解決方法就是安排時間讓受刑人去廁所，但女受刑人只能自己躲在棉被中解決，還要小心不要被同房室友發現，「你當然不要在那邊嗯嗯啊啊的，自己默默處理就好」，也分享有時會收到一些言情小說，「覺得不錯的就會分享給其他獄友，說可以『夾腳』，夾起來比較有感覺。」如果有男性進出，她們也會被禁止上洗手間、洗澡。

▲Cony曾入獄服刑4年。（圖／女神愛啪啪提供）

她在獄中讀聖經、學習，出獄後還曾回到監獄分享自己的經驗，是否有被欺負？Cony打趣說：「我不欺負人家就不錯了。」隨後又表示：「就算人家臭臉進來，也不會去弄人家，知道人家可能不適應，女人何苦為難女人。」如今Cony加入王宥忻的事業體，還獲得600萬元的分紅，堪稱更生人回歸社會的最佳典範。