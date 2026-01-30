十億女星復婚前夫3個月更恩愛！　「陰柔功」讓她被啪到暈倒：腿都軟了

記者蔡琛儀／台北報導

「財富女神」王宥忻一手創辦的全新女團「F40」，由王宥忻及、關關、Cony 、艾軒組成，並帶領大家於今日（30日）舉辦媒體感恩尾牙餐會，她笑說成員全都是經歷過大風大浪，如今海闊天空的人，組團也是想傳達「幸福是發現來的，不是尋找來的」。





▲▼王宥忻與前夫翁承旭復婚後，兩人事業都頗有起色。（圖／女神愛啪啪提供）

去年11月剛和老公翁承旭登記復婚的她，甜蜜表示現在感情更好，比起之前更恩愛，被問到親密關係頻率？她害羞說：「會啪到睡著。」翁承旭笑說：「啪到她暈倒！腿都軟了。」

王宥忻坦言，自從離婚後就虧損1億元，不論房地產、虛擬貨幣都慘賠，好在破鏡重圓後，夫妻倆的事業去年營業額達到2億元，已經將虧損賺回本，去年還花400萬帶100多位員工去越南旅遊，分紅發了1.4億元，目前粗估年終最高可以拿到百萬元，相當驚人。

▲王宥忻領軍「F40」女團。（圖／女神愛啪啪提供）

王宥忻說，自己最近學會了「陰柔功」，也就是撒嬌，才能促進感情更升溫，至於是否還會辦婚禮？她表示要等他們的「萌獸樂園」好了再說。她家中飼養許多萌寵，包括草泥馬、水豚、兔豚等，談到近日宜蘭知名的「張美阿嬤農場」創辦人兒子爆出疑似用空拍機投毒毒殺其他農場的動物，王宥忻心疼直言：「動物就是家人，我們的動物如果生病或死掉，我會很難過、自責。」

她透露前陣子自家水豚得了憂鬱症，每天花2000元買中藥給牠吃，還要陪牠聊天講話，兔豚則是臨盆在即，讓她即將升格「阿祖」，「 動物要懂特性，如果只是當作賺錢工具，對牠們是很不好的。」