林心如慶生趴重現Rose媽媽　「甜蜜對唱霍建華」全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星林心如27日迎來50歲生日，為此她在臉書發文曬出多張慶生派對現場的照片，其中一張與老公霍建華甜蜜合唱的照片曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲林心如慶生派對重現《華燈初上》。（圖／翻攝自Facebook／Ruby林心如）

透過林心如分享的合照可見到，好友徐若瑄、許瑋甯、林熙蕾、海裕芬、謝佳見等人都受邀參加她的慶生派對。林心如重現《華燈初上》中角色「Rose媽媽」的裝扮，身穿一套亮面套裝，上衣領口有巨大的蝴蝶結設計，下身則是同色系的百褶長裙，站在老公霍建華身旁一同拿著麥克風合唱，臉上露出幸福笑容，整體氣氛看起來非常歡樂且甜蜜。

▲林心如慶生派對和霍建華甜蜜對唱。（圖／翻攝自Facebook／Ruby林心如）



林心如在文中直言這將是「人生下半場」的開端，並許願表示自己「依然要活得精彩，也過得漂亮。」她認為比起外在的年齡數字變化，真正能夠定義一個人的，其實是一路走來的心境。林心如在文中感性地寫道：「感恩所擁有的，珍惜每一個平凡卻真實的當下」，並特別點名感謝始終陪伴的家人、朋友，以及一路同行彼此扶持的工作夥伴們。