玄彬婚後更甜了！「放閃孫藝真」甜蜜告白：她有幫我宣傳戲劇

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+原創戲劇《韓國製造》於2025年平安夜隆重上線，近日玄彬接受韓媒採訪透露妻子孫藝真的觀劇心得，罕見放閃夫妻日常，更聊到4歲兒子的反應，自虧：「現在孩子應該覺得我像個巨人，不是好親近的爸爸。」婚後幽默感爆棚，還增添了許多人情味，令粉絲聽了都會心一笑。

▲玄彬聊起家庭日常，字句間都是幸福感。（圖／Disney+提供）



玄彬近日接受韓媒訪問，被問及妻子孫藝真追劇的心得，大方回答：「她很喜歡！因為這部作品展現出我作為演員從未見過的一面。」他也分享愛妻最印象深刻的場景是自己和鄭雨盛在監獄中的打鬥戲，後續走出監獄、讓同僚為自己點菸的一幕更讓孫藝真大讚「為什麼你的表情和語氣可以這麼好？」

玄彬也不忘驕傲放閃：「作品開播的第一天，她就主動幫我在社群軟體上宣傳了。」至於兒子因為年紀尚小還無法觀看這部作品，玄彬為了詮釋情報部特工特地增重 14 公斤，開玩笑表示：「現在孩子應該覺得我像個巨人，而不是好親近的老爸」。

▲玄彬婚後更甜了，聊到老婆孫藝真甜蜜告白「她有幫我宣傳戲劇」。（圖／Disney+提供）

《韓國製造》首季故事圍繞由玄彬飾演的白冀兌，表面看似是韓國中央情報部的高官、暗地裡卻掌控著龐大的販毒帝國，對於權力的強烈慾望使他過上驚險的雙面人生。

這部不可錯過的強檔韓劇已在去年於香港迪士尼樂園舉辦的 Disney+ 原創內容發布會上宣布續訂，第二季現已正式進入製作階段，粉絲們可透過上週釋出的 2026 年度韓劇預告中一窺續作的亮點，而在等待《韓國製造》第二季上線的同時，不妨立即登入Disney+觀看首季的精彩對決！