15億神曲歌手來了！GIVĒON首攻台嗨喊：我愛你　自爆「想喝高粱」全場尖叫

記者蕭采薇／台北報導

以一首突破15億次收聽、被封為「心碎神曲」《Heartbreak Anniversary》爆紅全球的美國R&B新星GIVĒON（紀維昂），帶著全新巡演首度降臨台北！29日在Zepp New Taipei 開唱，門票一開賣就秒殺，現場擠進2200名樂迷塞爆場館。GIVĒON 展現超強寵粉實力，不僅狂秀中文「我愛你」，還自爆工作人員推薦他喝「高粱酒」，超接地氣的發言讓台下瞬間嗨翻。

▲GIVĒON台北完售開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

極簡舞台展現頂級實力 開口全場醉了

[廣告]請繼續往下閱讀...

GIVĒON 身高挺拔，身穿華麗大衣帥氣登場，舞台以白布為底搭配精心設計的燈光，視覺極簡卻充滿質感。他一開口，那標誌性的低沉靈魂嗓音瞬間讓全場懷孕，無論是細膩轉音還是深情吟唱，都展現了錄音室等級的Live實力。

▲GIVĒON台北完售開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

中文撩粉「我愛你」 想挑戰高粱酒

雖然是第一次來台灣，但 GIVĒON 誠意滿滿，演出中不斷用中文大喊「台北」、「我愛你」撩撥粉絲的心。最有趣的是，他還在台上分享後台趣事，透露工作人員向他強烈推薦台灣必喝的「高粱酒」，他好奇詢問台下粉絲意見，引發全場尖叫推坑，氣氛熱烈。

90分鐘零冷場 衝下台自拍寵粉無極限

整場演唱會GIVĒON 唱好唱滿90分鐘，帶來《Like I Want You》、《For Tonight》等22首金曲。壓軸登場的最新創作《TWENTIES》引發全場手機燈海，畫面絕美。

▲GIVĒON台北完售開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

而當萬眾期待的國歌級神曲《Heartbreak Anniversary》前奏一響，全場瞬間陷入集體心碎模式，2200人大聲合唱，將氣氛推向最高潮。演出結束前，GIVĒON 更驚喜衝下台與前排粉絲自拍、簽名，親民舉動讓粉絲直呼：「太值得了！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。