李蒨蓉兒子在美國海底撈打工！　揭內幕點名「這國人」不愛給小費

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人李蒨蓉與李德立結婚多年，育有兩個兒子，小孩都在美國念書。她近日和愛子們一起錄podcast節目，小兒子Josh大談在美國海底撈打工經，揭露服務業背後競爭激烈的「小費文化」。

▲李蒨蓉的兩個兒子都在美國讀書。（圖／翻攝自Facebook／李蒨蓉 Lee Chien Rong）

Josh分享，在美國海底撈當服務生，小費分得很明顯，每個人負責的桌子固定，誰服務該桌小費就歸誰。他自豪表示自己速度夠快，一次能管6到10個桌子，賺得比體力差的同事多出一倍。但他也坦言這份工作很辛苦，不僅要一路忙到凌晨，還要動作俐落、隨時保持笑容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Josh分享在美國海底撈打工的心得。（圖／翻攝自Facebook／李蒨蓉 Lee Chien Rong）

對此，李蒨蓉好奇問到「會不會有客人不給小費」，Josh坦言與「膚色」有很大關係，直言：「最不會給的是印度人。」他解釋說，因為印度人大多吃素，消費金額不高，又是全家人一起出來，一次就會占掉至少2張桌子，「佔了我2個桌子還不給我小費。」

▲Josh透露印度人不愛給小費。（圖／翻攝自Facebook／李蒨蓉 Lee Chien Rong）

至於國際學生要不要打工？Josh鼓勵留學生嘗試有小費制度的工作，「你的薪水不是固定的，你是被你的能力而操縱的，我覺得這個才是會讓你成長的打工，就會培養出一個Grid，就是毅力。」

對於兒子在外打工要看臉色過日，李蒨蓉坦言會心疼，但她也認為這是培養孩子正確金錢觀的好機會，「原來端盤子端的，不只是餐點，是責任感、是體力、是抗壓性，也是對金錢最真實的體悟。小費文化教他們的，不是賺多少錢，而是，每一分錢都不容易。」她也為兒子感到驕傲。