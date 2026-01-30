兒子跟同學說「我沒有爸爸」　歐陽靖揪心認：太久沒聯絡

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽靖2020年和日籍攝影師男友結婚，但夫妻倆因疫情分隔兩地，婚姻僅維持2年就結束，離婚後她獨自扶養家人長大。平時會透過社群記錄生活的她，今（30）日在限動發文分享一段自己與家人的對話，內容曝光後，立刻掀起網友討論。

▲歐陽靖。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖透露，無意間聽到新醬在跟同學聊天時竟說出：「我沒有爸爸，我只有媽媽，我也沒有阿公～」這句直白卻真實的話，讓聽在身為母親的她耳裡格外揪心。她坦言，雖然始終相信自己給新醬的愛絕對「有100倍這麼多」，但當下心頭還是忍不住「微微震盪一下。」

歐陽靖進一步回憶自己的成長背景，她表示雖然她也是在單親家庭長大，是因為父親早逝，但這與新醬的情況截然不同。她腦海中始終「留存著11歲前對爸爸的記憶」，且父親對她的人生影響深遠。因此，面對新醬的狀況，她坦承「實在無法想像『完全不認識自己的父親』是什麼樣的感覺？」

▲歐陽靖分享與家人的對話。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖坦言，對新醬來說，生父是個完全陌生的概念，他不知道對方的名字、職業，甚至連長相都一無所知。至於與前夫的互動現況，歐陽靖也大方透露雙方已經太久沒聯絡，「只確定對方過得非常好。」此外，歐陽靖表示新醬對父親沒有太多好奇心，至今沒問過任何與他有關的事，「很奇妙的是，新醬的長相完全不像生父，個性也一點都不像（這是好事）。」