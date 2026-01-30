Ozone黃文廷單飛了！　拍MV遇驚喜探班：真的不知道他們要來

記者蔡琛儀／台北報導

Ozone成員黃文廷推出個人首支唱跳單曲〈黏踢踢〉，也是他首次以個人身分亮相，他將過往團體歷練轉化為更鮮明的個人風格，以甜蜜戀愛為主題，正式開啟屬於自己的音樂篇章，甜度全面升級卻不失俐落帥氣。

▲Ozone黃文廷推出單曲〈黏踢踢〉。（圖／索尼提供）

〈黏踢踢〉由黃文廷與桃子A1J、滴燙Ditton共同完成詞曲創作，填詞過程融入迷因、諧音梗與流行語彙，碰撞出趣味火花。歌名表面象徵親密黏著的戀愛狀態，實則暗藏動感線條，「踢踢」不僅呼應他擅長的武術飛踢，也巧妙對應英文名字Tin，讓甜歌多了速度與力量感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首次獨自完成整首錄音，黃文廷坦言是全新挑戰，過往團體經驗成為重要養分，讓他更能掌握歌曲的起承轉合與情緒推進。他把〈黏踢踢〉視為一段完整故事，在唱跳間找到最貼近自身狀態的表現方式，展現不同於團體時期的成熟面向。





▲黃文廷首次以個人身分亮相。（圖／索尼提供）

舞蹈部分他也親自參與設計，以「T」字手勢與俐落「踢踢」腳步打造高記憶點動作，Dance break更加入側翻、空中迴旋踢等高難度武術元素，讓可愛與帥氣自然並存。MV拍攝當天，Ozone成員子翔、哲言與祖安驚喜現身探班，讓他又驚又喜，直呼：「真的不知道他們要來，很開心也很感動！」三人笑說只是路過，卻讓黃文廷笑容停不下來，也感性表示：「他們能來，對我來說就是最大的支持和鼓勵。」他也透露，確定要發行個人單曲時，第一時間就與成員們分享，大家聽完都給予高度肯定，甚至搞笑表示：「這首歌很棒耶，不是應該留給Ozone唱嗎？」