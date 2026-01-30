ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

趙露思「私生衝飯店堵人」受驚
周杰倫愛的阿給店突暫時休業
記者等到不耐煩飆張員瑛
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

嘻小瓜 LuLu 林志玲 李運慶 沈玉琳 Toyz 朴敘俊 崔宇植

Ozone黃文廷單飛了！　拍MV遇驚喜探班：真的不知道他們要來

記者蔡琛儀／台北報導

Ozone成員黃文廷推出個人首支唱跳單曲〈黏踢踢〉，也是他首次以個人身分亮相，他將過往團體歷練轉化為更鮮明的個人風格，以甜蜜戀愛為主題，正式開啟屬於自己的音樂篇章，甜度全面升級卻不失俐落帥氣。

▲▼Ozone黃文廷〈黏踢踢〉。（圖／索尼提供）

▲Ozone黃文廷推出單曲〈黏踢踢〉。（圖／索尼提供）

〈黏踢踢〉由黃文廷與桃子A1J、滴燙Ditton共同完成詞曲創作，填詞過程融入迷因、諧音梗與流行語彙，碰撞出趣味火花。歌名表面象徵親密黏著的戀愛狀態，實則暗藏動感線條，「踢踢」不僅呼應他擅長的武術飛踢，也巧妙對應英文名字Tin，讓甜歌多了速度與力量感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首次獨自完成整首錄音，黃文廷坦言是全新挑戰，過往團體經驗成為重要養分，讓他更能掌握歌曲的起承轉合與情緒推進。他把〈黏踢踢〉視為一段完整故事，在唱跳間找到最貼近自身狀態的表現方式，展現不同於團體時期的成熟面向。

▲▼Ozone黃文廷〈黏踢踢〉。（圖／索尼提供）

▲黃文廷首次以個人身分亮相。（圖／索尼提供）

舞蹈部分他也親自參與設計，以「T」字手勢與俐落「踢踢」腳步打造高記憶點動作，Dance break更加入側翻、空中迴旋踢等高難度武術元素，讓可愛與帥氣自然並存。MV拍攝當天，Ozone成員子翔、哲言與祖安驚喜現身探班，讓他又驚又喜，直呼：「真的不知道他們要來，很開心也很感動！」三人笑說只是路過，卻讓黃文廷笑容停不下來，也感性表示：「他們能來，對我來說就是最大的支持和鼓勵。」他也透露，確定要發行個人單曲時，第一時間就與成員們分享，大家聽完都給予高度肯定，甚至搞笑表示：「這首歌很棒耶，不是應該留給Ozone唱嗎？」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Ozone黃文廷

推薦閱讀

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」冤喊：不夠願再補

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」冤喊：不夠願再補

18小時前

老公「下面尺寸過大」！網紅受不了怒離婚：無法啪啪　崩潰曝真實體驗

老公「下面尺寸過大」！網紅受不了怒離婚：無法啪啪　崩潰曝真實體驗

5小時前

「台灣第一代女諧星」當紅引退！開早餐店變東區億萬富婆　73歲現況曝

「台灣第一代女諧星」當紅引退！開早餐店變東區億萬富婆　73歲現況曝

5小時前

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

1/29 10:41

金鐘國罕見公開愛妻身份：一直把她當妹妹看！　結婚關鍵點曝光

金鐘國罕見公開愛妻身份：一直把她當妹妹看！　結婚關鍵點曝光

7小時前

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

4小時前

羅PD新節目「再用老班底」　韓網反應兩極：沒李瑞鎮，誰負責搞笑

羅PD新節目「再用老班底」　韓網反應兩極：沒李瑞鎮，誰負責搞笑

1/29 17:18

沈玉琳抗癌近照曝光！　挺過4療程「身形變了」曝復工計畫

沈玉琳抗癌近照曝光！　挺過4療程「身形變了」曝復工計畫

23小時前

台灣囡仔回家了！NICHOLAS痛失藝名　攝影大哥親切：奕翔～這邊愛心

台灣囡仔回家了！NICHOLAS痛失藝名　攝影大哥親切：奕翔～這邊愛心

4小時前

Lizzy直播痛哭！淚訴「活著真的太辛苦」　談論生死話題遭封鎖

Lizzy直播痛哭！淚訴「活著真的太辛苦」　談論生死話題遭封鎖

7小時前

八點檔林志玲脫了！當「人體模特兒」好身材被看光　李運慶目睹羞笑

八點檔林志玲脫了！當「人體模特兒」好身材被看光　李運慶目睹羞笑

1/29 14:58

獨家／Lulu陳漢典愛的結晶年後宣布　吳宗憲證實「將投入戰場」

獨家／Lulu陳漢典愛的結晶年後宣布　吳宗憲證實「將投入戰場」

3小時前

熱門影音

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」
曾沛慈尾牙唱一半慘摔

曾沛慈尾牙唱一半慘摔
伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況

伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況
趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲
高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力

高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力
Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒

Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒
關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）
「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」

「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了

趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了
Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　

Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　
鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」
兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

Lulu合體爸爸講「家庭和諧」嘴軟惹　心疼女兒遭酸民攻擊...媽媽氣哭QQ

Lulu合體爸爸講「家庭和諧」嘴軟惹　心疼女兒遭酸民攻擊...媽媽氣哭QQ

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

看更多

【是否再開放？】霍諾德征服101國際發光！　賈永婕喊話：「阿湯哥快來」

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

曾莞婷「爆乳演媽」現身西門町謝票！狠嗆：沒那麼不要臉　柯震東意外中槍

31分鐘前0

台八女星懷孕曬超音波照：升格七口之家　曝女兒小名放閃前國手尪

37分鐘前30

曹西平追思會幕後功臣　小冬瓜點名竟是他

45分鐘前0

米倉涼子涉毒疑雲獲不起訴！　阿根廷男友潛逃海外成謎

47分鐘前0

64歲歌神張學友失業了！　親揭心聲道別歌迷：適應還是需要一點時間

55分鐘前0

葉芷妤光榮回台拍戲！Kao隔空甜喊：快回來　鳳小岳盛讚「她本來就會發光」

1小時前20

林心如慶生趴重現Rose媽媽　「甜蜜對唱霍建華」全被拍

1小時前22

李蒨蓉兒子在美國海底撈打工！　揭內幕點名「這國人」不愛給小費

1小時前10

玄彬婚後更甜了！「放閃孫藝真」甜蜜告白：她有幫我宣傳戲劇

1小時前0

姚元浩怒嗆鬼鬼「真的想揍妳」　莎莎也不忍爆「林北」脫口而出

讀者迴響

熱門新聞

  1. 嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊
    18小時前2440
  2. 老公「下面尺寸過大」！辣網紅怒離婚：無法正常啪啪
    5小時前126
  3. 台灣第一代女諧星當紅引退！開早餐店變東區億萬富婆
    5小時前101
  4. Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！
    1/29 10:411613
  5. 金鐘國罕見公開愛妻身份：一直把她當妹妹看！　結婚關鍵點曝光
    7小時前
  6. 記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍
    4小時前82
  7. 羅PD新節目再用老班底！韓網反應兩極
    1/29 17:1861
  8. 沈玉琳抗癌近照曝光！挺過4療程「身形變了」
    23小時前2610
  9. 台灣囡仔回家了！NICHOLAS痛失藝名　攝影大哥親切：奕翔～這邊愛心
    4小時前2
  10. Lizzy淚訴活著太辛苦！談論生死話題遭封鎖
    7小時前144
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合