被笑25年！百萬網紅怪叫抽動遭斥「智力缺陷」　看電影確診妥瑞氏症痛哭

大陸百萬網紅「不知九兒」自幼因無法控制的抽動和怪叫，被家人誤認為是「壞習慣」或「過動症」，甚至有醫生認定他智力缺陷，從小就被冠上各種莫須有罪名，導致他長期自我懷疑，一度想逃離家庭，直到6年前看電影才恍然大悟自己其實是罹患妥瑞氏症，被誤解25年，確診當天他失聲痛哭。

「不知九兒」自幼出現無法控制的抽動、怪叫，被父母誤判是天性愛故意搗亂的過動兒，多次求醫但都求助無門，甚至被醫生指責是智力缺陷，小學時因發出怪聲，被老師斥責「嘩眾取寵」，留學時又遭同學當面模仿羞辱，父母為了糾正外界所謂的「壞習慣」，曾哄勸打罵軟硬兼施，讓他個性自卑，甚至想過離家出走，感到孤獨絕望。

直到2020年看了印度電影《嗝嗝老師》，「不知九兒」意外發現自己的症狀與主角相似，才開始查閱相關資料，最後鎖定妥瑞氏症，也就是一種神經系統非自主抽動病症，就醫後確診，當晚他失聲痛哭：「彷彿被冤枉多年後終於找到證據。」確診後他向父母坦白病情，雖然父母對於過去的誤解感到自責，但早期的傷害卻讓家庭關係變得複雜。

事實上，九兒的母親曾反對他從事自媒體工作，認為他像「跳梁小丑」，而在他成為擁有千萬粉絲的博主後，父親的一句「對不起」讓他心中五味雜陳。他透露，為了掩飾發病時的狀態，每支影片都需反覆剪輯臉部抽動的片段，5至10秒的鏡頭常需重錄數十次。

九兒的故事激勵了許多人，他因長期遭受歧視，練就多國語言的回擊能力，留學時期拍攝一支「用英文嗆外國種族歧視者」的影片爆紅，一個月漲粉300萬，被網友封為「吵架王者」，在自媒體上分享心路歷程，強調「特殊不是錯誤，而是未被看見的常態」。