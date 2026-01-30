睽違14年！金馬最佳劇情片《大濛》破億了　劉冠廷急討債：導演說要寫外傳

記者蕭采薇／台北報導

電影《大濛》30日正式宣布全台票房突破億萬大關！這不僅是2025年第5部破億國片，更是繼《賽德克．巴萊》後，睽違14年再度有「金馬獎最佳劇情片」得主創下破億佳績。眾人開心慶功之餘，飾演反派「高金鐘」的劉冠廷沒被沖昏頭，急著向導演討債：「你說破億要寫高金鐘的故事喔！」

▲電影《大濛》為金馬獎「最佳劇情片」得主，睽違14年再度創下破億好成績。（圖／華文創提供）

紙飛機飛到了！陳玉勳感性：靠大家一起吹氣



《大濛》自上映以來口碑爆棚，終於在今天衝破1億大關。導演陳玉勳感性將電影比喻為紙飛機，「這架精心製作的紙飛機射出去後，是靠著許許多多人一起吹氣，才讓它一路飛到今天的破億。」監製葉如芬與李烈也激動表示，最開心的是看到許多平常不進戲院的觀眾，這次都願意走進來。

▲電影《大濛》導演陳玉勳、監製李烈、葉如芬。（圖／華文創提供）

劉冠廷沒忘記！破億就要幫「高金鐘」立傳



片中飾演令人又愛又恨的角色「高金鐘」，劉冠廷得知破億好消息後，立刻隔空喊話。他笑說自己牢牢記住導演曾許下的承諾：「導演說過若票房破億，會試著寫高金鐘的故事。」如今達標，他也期待這個能讓觀眾有喘息空間的角色，能有屬於自己的外傳。

▲《大濛》組成「最強男團Foggy 4」。（圖／華文創提供）

神秘人包場！3500名長輩免費看 88歲嬤也來了

《大濛》的感人劇情在社群掀起旋風，除了有粉絲狂刷30次，更出現「陌生人請客」的溫暖現象。30日在長春國賓影城更有一場特別的《熟齡揪伴看》活動，由不具名善心人士捐款贊助，邀請民國60年前出生的觀眾免費看片。消息一出，3500個名額瞬間秒殺，現場甚至有88歲的長輩共襄盛舉，場面溫馨熱烈。

▲電影《大濛》票房穩定成長，映後觀眾熱情參與，場場爆滿。（圖／華文創提供）



9m88、柯煒林暖心告白：旅程未完待續

女主角9m88對於有影迷刷了30次感到震驚又感動，「看著他們炙熱的眼神，發現拍電影真的是件有使命感的事。」柯煒林則感性表示，這趟宣傳旅程讓他覺得「被好好接住了」，相信電影會繼續在世界各地開花。曾敬驊與方郁婷也對觀眾的熱情回饋印象深刻，直呼能遇到大家是「又幸福又幸運」。

▲《大濛》自上映以來，集結主創團隊與觀眾的齊心支持，讓這趟旅程充滿愛與回響。（圖／華文創提供）