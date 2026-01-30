獨家／Lulu陳漢典愛的結晶年後宣布　吳宗憲證實「將投入戰場」

記者葉文正／台北報導

12年帶狀綜藝三立《綜藝大熱門》在去年畫下休止符，主持人吳宗憲與陳漢典、Lulu原本被期待將立刻繼續主持塊狀的《超級大熱門》即將在年後動工，預計第二季將正式與觀眾見面，等於是陳漢典與Lulu婚後最新「愛的結晶」，對此憲哥也坦承即將投入，但時間上「只能是塊狀」。

▲《超級大熱門》仍將由吳宗憲(中)、陳漢典(左)、LULU主持。（圖／記者湯興漢攝）

《超級大熱門》。 該節目依然由吳宗憲、LuLu（黃路梓茵）與陳漢典共同主持，並將形式升級為2小時的歌廳秀與綜藝互動，原訂從週間帶狀改為週末播出以挑戰更強的黃金時段。之前曾傳出因製作成本過高而「卡關」，如今資金都已到位，相關人士證實年後將全面啟動。

▲Lulu(右起)、陳漢典在大熱門相戀到結婚。（圖／翻攝自綜藝大熱門IG）

吳宗憲也提到: 「節目如果改成塊狀，那我的意願就會比較高。要不然我真的沒有太多時間。現在公司經營佔據我比較多的時間，那就讓他們去安頓一下內容，不過講實在話我應該不會做餐廳秀那一類的東西了。肯定是要做新生代的內容。」

不過周末戰場目前已經有胡瓜、白冰冰與康康三角督的激烈局面，難道憲哥不怕市場過激？對此憲哥老神在在：「不會啦，大家努力把那個時段共同撐起來，更熱鬧一點，現在電視已經不再是以前的那種對戰狀態，而是一種共存共榮的情況了。」對於天下四分的局面相當樂觀。