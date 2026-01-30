夏宇童曬高清婚紗照：我們一家三口　夫妻甜笑「藏孫協志寵妻細節」

記者黃庠棻／台北報導

女星夏宇童與孫協志愛情長跑6年，2025年3月登記結婚後，事隔近1年即將在2月14日辦婚禮。她日前在社群網站上傳一段夫妻倆穿著婚紗的影片，瞬間吸引大批網友按讚。今（30）日她又分享出現在影片中的亮點，暗藏孫協志寵妻的細節。

▲孫協志、夏宇童。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel）



夏宇童今（30）日在社群網站上曬出一張與孫協志婚紗的高清圖，小倆口拿著一幅畫，畫中暗藏著甜蜜巧思，她透露這幅畫其實是老公送的2025年生日禮物，當時丈夫問她禮物想要什麼，她思索了一下回答「我想去上畫畫課。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫協志、夏宇童。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel）

於是，夏宇童接下來的時間抽空去上油畫課，並在畫布上畫上自己與老公孫協志還有狗女兒「Nini」，一家人站在雲朵上，她感性說道「顏色沒有很飽和，反而帶點灰。心裡想的是，希望未來的日子，我們不只是在風和日麗裡快樂，就算遇上爆雨、豔陽，也能並肩走過。生活不需要多完美， 悲傷或快樂的時候，都能好好享受當下，一起面對。而我們一家三口在一起，就是最好的風景。」

▲孫協志、夏宇童。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel）

而夏宇童在畫畫的過程中，就已經下定決心要在拍攝婚紗照時，一起秀出這幅畫，小倆口果真一起拿著畫作對著鏡頭露出幸福微笑，她穿上粉色露肩禮服秀出姣好身材，也讓大批網友狂讚「好美的畫面」、「幸福的時刻」、「真的太美了」。

▲孫協志、夏宇童。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel）