張學友暖心舉動永生難忘！　舒淇追星30年「婚紗圓夢」：都快暈了

記者張筱涵／綜合報導

影后舒淇30日在社群平台發文，以「我的張學友」為題，細數自己身為資深歌迷、一路從仰望偶像到與偶像合作的珍貴回憶，長文情感真摯，引發大批網友共鳴。

▲舒淇長文告白追星張學友30年心情。（圖／翻攝自FACEBOOK／Shu Qi）



舒淇在文中笑說，不知道網路上是否還找得到她第一次見到張學友時「又土又害羞的模樣」，並感性寫道：「就這麼算一算我也做了30多年的粉絲了。」她回憶年少時被〈吻別〉的心痛、〈情書〉的心動深深吸引，「瘋迷到睡著時也能在夢裡與他相遇相識然後相戀，一起談了三天戀愛～！！夢裡啦！夢裡啦！！」

人生第一次紅館 竟是看偶像《雪狼湖》

舒淇特別提到，1997年初到香港、工作幾乎不眠不休之際，經紀人文雋以生日為由神秘犒賞，帶她前往「香港演唱會的聖殿」紅磡體育館，才發現竟是觀賞張學友主演的音樂劇《雪狼湖》。

她形容當下心情：「我年少的人生中第一次去到傳說中的紅館，看的演唱會居然就是我偶像的音樂劇……對於那時的我來說，真的是此人生無憾了。」

即使當年廣東話聽力尚未流利，舒淇仍被舞台上的張學友深深打動：「看著台上的他唱著、笑著、怒吼、悲傷絕望著，演繹著角色裡深沉的情感，我超級感動。」

意外被帶進後台 偶像親手送玫瑰與蘋果

舒淇至今難忘的是，演出結束後，竟被文雋帶進後台：「對於當時的我來說，那就是不可思議啊！」她回憶，張學友微笑走來溫柔說：「妳等一下喔～」，隨後拿出一枝玫瑰與一顆蘋果送上生日祝福，那一刻，她幾乎當場當機：「發生了什麼？我有沒有表達我對他的喜愛？有沒有跟他說他的那幾首歌一直陪我度過漫長的寂寞？」

事後看到合照，她更忍不住自嘲：「那裝扮真的是……為什麼戴了那麼醜的眼鏡呢？」但她也笑說，那仍是「我跟我偶像第一張最可愛的人生印記」。

從遠遠仰望到合作 「人生真的會有驚喜」

舒淇感慨，後來自己能長時間留在香港拍戲，甚至有機會與張學友同台工作，但她始終保持距離：「因為於我來說，『偶像』只要遠遠的觀望，默默的祝福他便可。」沒想到某天，張學友竟主動邀請她拍攝演唱會影片。她直呼：「哎喲喂呀……人生就是如此啦，時時都會有驚喜出現。」

更巧的是，舒淇所要拍攝的影片內容竟與年少時做過的夢極為相似。當她穿著婚紗、聽著〈你的名字我的姓氏〉，看著張學友西裝筆挺站在對面，她坦言自己都覺得要暈過去了，但仍靠專業撐住情緒，「壓抑著亂撞的小鹿，讓自己不至於因為太夢幻而失控。」

「我真的超級幸運」 感恩一路上的所有相遇

舒淇寫道，回首這一路跌跌撞撞的演藝人生，卻收穫了許多未曾想過的禮物：「尤其還能跟我小時候心心念念的偶像成為眷侶（只限螢幕），我你個天了個去了喔。」她感恩一路以來支持她的香港朋友、同事與觀眾，也在文末對自己說：「往後的每個日子裡，記得要做好自己，好好努力，好好享受人生。」

最後，舒淇仍不忘以歌迷身分期待未來：「期待有一天，我的智能AI機器人會突然收到他的訊息，這樣我又能在他的歌聲中，再次譜出動人的旋律。」