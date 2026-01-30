ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
專訪／姚淳耀失戀流浪「半夜睡國小司令台」　詹懷雲花萬元買釣具

記者黃庠棻／專訪

2026新年必看喜劇《何百芮的地獄戀曲》集結郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken以及詹懷雲同台演出，一上線後穩坐MyVideo、Netflix雙平台排行榜，於八大戲劇台播出後亦深受學生族群青睞。近日，姚淳耀、詹懷雲接受《ETtoday星光雲》訪問，也分享了拍攝細節。

▲《何百芮的地獄戀曲》由姚淳耀、郭書瑤主演。（圖／彼此影業提供）

姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》一開頭，因為失戀太過傷心而流落街頭，他被問到現實生活中是否有類似經驗，坦言雖然已經是很久的事情，但先前感情生活失利時真的有出門流浪，搭了最後一班火車到基隆，抵達後發現沒有旅館可以住宿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《何百芮的地獄戀曲》由姚淳耀、郭書瑤主演。（圖／彼此影業提供）

隨後，姚淳耀走著走著就跑到某一個國小睡在司令台上，後來想想覺得太過危險，又離開國小，跑到路邊的一台小貨車上，睡在後車廂上，一早醒來之後變散步去看海，看著看著突然下起雨來，他就轉身搭火車回台北，一連串失戀流浪的記憶也變成他之後演技的養分。

▲《何百芮的地獄戀曲》由姚淳耀、郭書瑤主演。（圖／彼此影業提供）

另一方面，詹懷雲私底下喜歡釣魚、聽音樂，失戀的時候也會利用這兩個興趣來轉換心情，至於失戀之後是否可以馬上進入下一段戀情，他直言「愛不會消失，只會轉移」，但強調需要一點時間「如果沒有轉好，會滿不好的」。

▲《何百芮的地獄戀曲》孫可芳、詹懷雲。（圖／彼此影業提供）

在《何百芮的地獄戀曲》中，詹懷雲與孫可芳談起姐弟戀，被問到私下是否有類似經驗，他表示之前有交往過相差2歲的對象，直呼「應該還算是同齡」，國中求學時在學校就是風雲人物，分享「早上去學校會有人送巧克力、卡片」，被大讚是校草時他靦腆地否認，笑說「不算啦，就是長得還行」。

▲《何百芮的地獄戀曲》孫可芳、詹懷雲。（圖／彼此影業提供）

戲中與孫可芳大談姐弟戀，角色還是個直球告白的小奶狗，但詹懷雲私底下卻相當反差，坦言自己其實比較被動，認為「告白這件事，如果不要告白就還會是好朋友，一講出來可能就不會是好朋友」，但隨著年紀長大，他對某些事情還是會主動出擊，笑說「我常常會被說沒有企圖心、不積極」。

▲《何百芮的地獄戀曲》開播後，衝上排行榜Top3。（圖／彼此影業提供）

這一兩年，詹懷雲憑藉影集《影后》、電影《有病才會喜歡你》等作品逐漸累積高人氣，透露2025年年底終於送了自己一個禮物，愛釣魚的他買了一套全新釣具給自己，約莫上萬元，他特地自己改造了捲線器，對於未來還沒有太遠大的計畫，他分享最近喜愛的一句話「完美是優秀的敵人」，堅持一步一步照著自己的計畫慢慢走。

▲《何百芮的地獄戀曲》劇情進入高潮。（圖／寬宏藝術提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

