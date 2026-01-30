《拜冰》廚師全員正式西裝超帥氣　孫鍾元公開自家冰箱內容物全場驚呆

文／妞新聞

去年年底開播的Netflix料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第二季，再度掀起全世界的料理熱潮，即便已經播出最終決賽，參賽選手的人氣依舊旺到不行，因此也讓有多位廚師有固定出演的15分鐘料理對決綜藝《拜託了冰箱》圈到大批新粉絲，討論度、觀看數直線暴漲ing，最新一集的驚喜特別企劃，再度引爆全網熱議啦！

《拜託了冰箱》傳統特別企劃

廚師全員「正式西裝」超帥氣

▲《拜託了冰箱》舉辦「拜冰特別頒獎典禮」。（圖／Youtube／JTBC Entertainment，下同）



當總是為來賓打造專屬料理的主廚們，變身「被餵食的主角」…！第58集的《拜託了冰箱》居然舉辦「拜冰特別頒獎典禮」，老班底廚師們在最新釋出的下一集預告中，金風、尹男老、權聖晙、朴恩影、鄭鎬泳、Sam Kim、崔鉉碩以及孫鍾元，全員脫下廚師服、穿上正式西裝出席，同時還迎來意想不到的特別來賓。

孫鍾元自家冰箱太驚人

受封「自我管理的天花板」

沒錯！這集沒有其他藝人，來擔綱評審角色的來賓就是廚師孫鍾元、以及作家（業餘廚師）金風！將公開兩人的冰箱食材，讓其餘廚師透過15分鐘料理比賽爭取「昔日對手」的芳心，其中好感男「孫鍾元」的冰箱在預告中短暫曝光，馬上引爆全網熱議，可以看到冰箱內不但內容物一格、一格整齊乾淨地分類、排好，還都是礦泉水、豆漿以及切好的材料，一包零食都沒有！？

孫鍾元自爆：「不吃外賣食物，也不吃拉麵」，還語出驚人表示：「晚上突然想吃點有口感的，就吃花椰菜、想吃刺激的東西，就喝氣泡水」，讓在場其他廚師狂皺眉一臉無法理解，網友們也紛紛感歎：「不愧是自律的王者」，而負責做孫鍾元指定料理的廚師則是「不好感聯盟」的尹男老、《黑白大廚2》對手鄭鎬泳，精彩內容讓網友們大讚：「製作組瘋成我想要的樣子」「謝謝製作單位，我愛您們！」

其實這集頒獎典禮主題已經是「拜冰傳統」，11年前就舉辦過一週年頒獎典禮特輯，當時的嘉賓是崔鉉碩以及金風，爆笑又精彩內容，請見下集揭曉，不過金風到底為什麼可以當兩次主角（笑）？

