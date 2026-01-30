八點檔爆橘拳再升級！洪都拉斯爆氣「怒潑豆渣」　連攝影機都遭殃

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔熱播大戲《豆腐媽媽》劇情持續升溫，衝突全面引爆。劇中惡名昭彰的反派「正豪」（吳皓昇飾），與淑芳（潘奕如飾）、俊生（吳政澔飾）陪同嘉蓮（陳仙梅飾）強勢登門萬家討公道，卻徹底踩到萬家底線。

▲吳皓昇在《豆腐媽媽》被洪都拉斯潑豆渣。（圖／民視提供）

向來守護家人的萬家精神領袖萬德福（洪都拉斯飾）忍無可忍，直接下令徒弟馬仔（馬國弼飾）端出「豆渣」，一場讓觀眾拍手叫好的「豆渣洗臉」名場面就此誕生。

這場被劇迷期待已久的「報應戲」，拍攝過程同樣火花四射。飾演反派正豪的吳皓昇透露，為了呈現最到位、最解氣的畫面，全劇組從深夜一路排練到凌晨三點「我們最怕NG，因為豆渣一潑下去就很難清理，重來成本超高。」

吳皓昇大讚洪都拉斯經驗老道「第一波潑過來時，本來被吳政澔擋掉大半，結果洪哥反應超快，一個閃身神補刀，下一秒直接精準命中我的臉，真的超準！」

現場潑灑力道十足，連攝影機鏡頭都不小心「中彈」，畫面一度需要緊急清理。吳皓昇笑說，雖然全身沾滿豆渣，但拍完後反而覺得「超過癮」，直呼這是一場「最環保、不浪費食物，又能讓觀眾看得很舒服」的解氣戲碼。

談起這場重頭戲，洪都拉斯也分享幕後趣事，他笑說「本來潑完豆渣之後，還想要把水桶直接套在王正豪的頭上，但想一想還是取消了，怕觀眾覺得萬德福太暴力了，哈哈！」他也開心表示，這是一場「超級無敵開心的戲」拍攝過程順利，最終圓滿成功。

在劇中飾演「萬德福」的洪都拉斯，這回不只展現守護家庭的霸氣氣場，拍攝時更顧及對戲演員的安全。現場工作人員透露，他在潑豆渣時精準掌握角度與力道，避免豆渣噴入演員眼睛，專業度獲得全場一致肯定。

