陳姸霏撿到怨靈遺物「遭惡鬼附身」差點出事！　范少勳嘴對嘴救命

記者黃庠棻／台北報導

Disney+驚悚人性台劇《凶宅專賣店》由李銘順、范少勳、陳姸霏領銜主演，故事聚焦專辦凶宅買賣的房仲公司「義勝房屋」，從一間間看似駭人的凶宅背後，揭開關於親情、執念與傷痛的人生告白，上線至今穩坐台灣熱播排行榜前三名。

▲《凶宅專賣店》集結實力派卡司李銘順、范少勳、陳姸霏等人。（圖／Disney+提供）

▲《凶宅專賣店》播出後獲得許多好評。（圖／Disney+提供）

談到好成績李銘順感性喊話「收到這樣的消息真的非常開心，導演是我會合作的關鍵之一，他說故事的手法我很喜歡，並且作品中有很豐富的人性題材，拍戲後『義勝房屋』的大家也確實像一家人一樣感情變得很好，劇組相處得非常愉快，很興奮能為大家帶來這麼精彩的在地故事。」

▲《凶宅專賣店》播出後獲得許多好評。（圖／Disney+提供）

▲《凶宅專賣店》播出後獲得許多好評。（圖／Disney+提供）

在《凶宅專賣店》最新劇情中「義勝房屋」面臨更兇險的凶宅案件，總是協助驅魔的「通靈少女」小墨（陳姸霏飾）意外撿到怨靈遺物，觸發學生時期因通靈能力遭霸凌與排擠的創傷回憶，進而遭怨靈附身失控，甚至一度想跳樓結束生命。

▲《凶宅專賣店》播出後獲得許多好評。（圖／Disney+提供）

▲《凶宅專賣店》播出後獲得許多好評。（圖／Disney+提供）

而范少勳飾演的房仲菜鳥「阿澤」則在最後關頭緊抱小墨，更為了解救她而嘴對嘴餵符水，驚險場面讓人心跳狂飆。劫後餘生的兩人除了感情急速升溫，小墨也終於面對她試圖逃避的過去，和相依為命的畢婆婆解開心結。

▲《凶宅專賣店》播出後獲得許多好評。（圖／Disney+提供）

▲《凶宅專賣店》播出後獲得許多好評。（圖／Disney+提供）

陳姸霏日前接受宣傳採訪時坦言「《凶宅專賣店》讓我變得更勇敢」分享過去覺得很多事情都綁手綁腳，或行動之前有太多的心理建設、不敢相信自己有能力完成這件事「演小墨的過程中，讓我知道其實可以更相信自己。」也開玩笑表示小墨這個角色非常帥氣「吊威亞飛來飛去超級厲害，根本就像《咒術迴戰》！」

▲《凶宅專賣店》播出後獲得許多好評。（圖／Disney+提供）

▲《凶宅專賣店》播出後獲得許多好評。（圖／Disney+提供）

《凶宅專賣店》中的各種案件多取材自台灣真實社會事件，並在播出後好評不斷，除了靈異與民俗題材的精緻刻劃，更有人性與情感的深度剖析，范少勳也分享，希望大家看完後有勇氣面對在現實中不敢直面的人事物「透過每一個故事，讓大家重新檢視與家人、親友的關係，不要留有遺憾。」

▲《凶宅專賣店》播出後獲得許多好評。（圖／Disney+提供）

▲《凶宅專賣店》播出後獲得許多好評。（圖／Disney+提供）

范少勳也鼓勵觀眾可以從看似有點可怕的劇情中慢慢找到蛛絲馬跡，每位角色都不是表面上這麼簡單而已，「我覺得這就是《凶宅專賣店》很新穎的地方，雖然是用恐怖題材包裝，但真的讓人忍不住想看下去！」《凶宅專賣店》已於1月16日於Disney+獨家上線，每週五更新兩集，將於2月13日完結。

▲《凶宅專賣店》播出後獲得許多好評。（圖／Disney+提供）

▲《凶宅專賣店》播出後獲得許多好評。（圖／Disney+提供）

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」
曾沛慈尾牙唱一半慘摔

曾沛慈尾牙唱一半慘摔
伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況

伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況
趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲
高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力

高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力
Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒

Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒
關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）
「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」

「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了

趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了
Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　

Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　
鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」
兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

Lulu合體爸爸講「家庭和諧」嘴軟惹　心疼女兒遭酸民攻擊...媽媽氣哭QQ

Lulu合體爸爸講「家庭和諧」嘴軟惹　心疼女兒遭酸民攻擊...媽媽氣哭QQ

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

