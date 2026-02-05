2月5日星座運勢／單身者看這！金牛旅遊散心遇桃花
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：持續維持狀態
感情：積極調解誤會
財運：正偏財運皆旺
幸運色：可可色
貴人：天蠍
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：忙亂心浮氣躁
感情：不要疾言厲色
財運：可買彩券小玩
幸運色：亮黃色
貴人：獅子
小人：天蠍
天秤座 ♎
工作：會有重大決策
感情：欠缺良好溝通
財運：過度奢侈花費
幸運色：橡木色
貴人：雙魚
小人：牡羊
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：工作勤勞負責
感情：感情恩愛如初
財運：金錢持續進帳
幸運色：正紅色
貴人：金牛
小人：雙子
金牛座 ♉
工作：拓展業務人脈
感情：出去旅遊散心
財運：保守穩健成長
幸運色：金箔色
貴人：牡羊
小人：天秤
處女座 ♍
工作：尋找全新方向
感情：平淡細水長流
財運：重新擬定計畫
幸運色：翠綠色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：散漫不想工作
感情：順其自然發展
財運：減少衝動花費
幸運色：淺綠色
貴人：天秤
小人：處女
天蠍座 ♏
工作：上班面帶微笑
感情：營造浪漫氣氛
財運：注意市場走向
幸運色：深褐色
貴人：雙子
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：成績卓越亮眼
感情：需要信任維持
財運：多找新的標的
幸運色：純白色
貴人：牡羊
小人：金牛
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：執行效率缺乏
感情：互動較為頻繁
財運：關鍵時刻謹慎
幸運色：香檳粉
貴人：射手
小人：獅子
獅子座 ♌
工作：勞煩前輩指點
感情：不要太重面子
財運：切忌投機心態
幸運色：琥珀色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
射手座 ♐
工作：仕途充滿理想
感情：出惡言會分手
財運：小賭怡情即可
幸運色：茶綠色
貴人：處女
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響