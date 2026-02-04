2月4日星座運勢／拒絕苦瓜臉！處女座笑容招好運 巨蟹大膽坦白
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：不要一意孤行
感情：感情增溫愉快
財運：投資理性進行
幸運色：霧綠色
貴人：摩羯
小人：射手
雙子座 ♊
工作：凡事公事公辦
感情：猜忌壓垮感情
財運：避免不必消費
幸運色：淡紫色
貴人：水瓶
小人：處女
天秤座 ♎
工作：防誣陷小人多
感情：盡量多點傾聽
財運：儲蓄積少成多
幸運色：大地色
貴人：天蠍
小人：水瓶
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：踏實工作即可
感情：固執終究會分
財運：投資不宜追高
幸運色：楓葉色
貴人：雙子
小人：處女
金牛座 ♉
工作：投入全心付出
感情：交流幸福美滿
財運：省小錢花大錢
幸運色：藍灰色
貴人：獅子
小人：水瓶
處女座 ♍
工作：盡量出外接洽
感情：盡量別苦瓜臉
財運：需要設定預算
幸運色：金黃色
貴人：雙魚
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：工作勞累奔波
感情：不要害怕坦白
財運：業餘收入增加
幸運色：湖水綠
貴人：處女
小人：牡羊
天蠍座 ♏
工作：得到同仁信任
感情：說話太過直接
財運：有望獲得金錢
幸運色：寶藍色
貴人：牡羊
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：點子多想法多
感情：多點幽默風趣
財運：東西容易買貴
幸運色：銀灰色
貴人：射手
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：圓融是致勝點
感情：運用智慧相處
財運：逢低可多買進
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：不宜出外發展
感情：小心出現小三
財運：小心意外漏財
幸運色：牛仔藍
貴人：巨蟹
小人：雙魚
射手座 ♐
工作：不要插手旁務
感情：眼光高嚇跑人
財運：獲錢財較辛苦
幸運色：彩虹色
貴人：天秤
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響