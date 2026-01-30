ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

趙露思「私生衝飯店堵人」受驚
周杰倫愛的阿給店突暫時休業
記者等到不耐煩飆張員瑛
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

嘻小瓜 LuLu 林志玲 李運慶 沈玉琳 Toyz 朴敘俊 崔宇植

《愛情怎麼翻譯？》喜惡參半！最後一集意難平 全劇真實心得雷

文／潘慧中

「你知道這世界上有多少種語言嗎？」
「我知道有超過7100多種吧。」
「不對，答錯了。有多少人，就有多少種語言。每個人都有自己的語言，所以才會造成誤會、曲解和冒犯。」 

《愛情怎麼翻譯？》講述天才口譯員周浩鎮精通多國語言，遇到彆扭又敏感的國際巨星車茂熙後，卻頻頻誤譯對方情感與傷痛的過程。全劇最吸引觀眾想看下去的，莫過於兩人隨著長期相處，如何跨越心防、翻譯彼此靈魂，同時修復童年陰影並領悟到幸福真諦的過程。  

▲▼愛情怎麼翻譯？(橫圖)。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高胤禎主演。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

不過實際看完後，我對於這部劇本的感覺喜惡參半。先說喜歡的部分，編劇確實有緊貼著片名在發展劇情，幾個主要角色無論是否說同一種語言，仍常會在彼此的字裡行間迷路：因為不敢進一步追問、確認就自行腦補，結果產生誤會，這種情況就發生在車茂熙和申導演身上；還有阿博面對愛情或拍片的選擇都因為怕沒面子，老是口是心非；或者周浩鎮為了不讓自己安穩的生活出現變動，之前假裝聽不懂申導演的告白，導致錯失緣分；又或是雖然一個分手字眼都沒提過，但言行舉止都在講分手的周浩鎮哥哥。 

▲▼愛情怎麼翻譯？(橫圖)。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

▲《愛情怎麼翻譯？》前去日本拍攝。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

編劇藉此顛覆了翻譯的本意，原本將一種語言轉化為另一種語言的行為，是為了消除人與人之間的隔閡，但實際上，人心才是這世上最難翻譯的領域。然而，正因人心如此難以跨越，那些即便隔著重重誤解，仍願意放下防備、拒絕逃避、努力去理解你的人，才顯得格外珍貴。 

然而，要做到不逃避談何容易？這部劇的主要角色幾乎都是以「逃避」的狀態登場：車茂熙想逃避幼時那份被否定的恐懼；周浩鎮想逃離一直暗戀的申導演，與家人也疏離了十多年沒對話；申導演不想和男友結婚了，所以選擇出國工作，而她的男友也因此逃離韓國，踏上以朝聖為名的懺悔之旅。在這當中，編劇描寫車茂熙面對恐懼時，在渴愛與防禦之間掙扎、最終被吞噬的過程，也是我另一個喜歡這部劇的原因。

▲▼愛情怎麼翻譯？(橫圖)。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

▲▼愛情怎麼翻譯？(直圖)。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

▲▼愛情怎麼翻譯？(橫圖)。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

▲劇中的重要角色幾乎都是以逃避的狀態登場。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

車茂熙的恐懼來源是家人，無論是媽媽或大伯，她從小被澆灌的概念就是不值得被愛，也永遠得不到愛。導致長大後，從事業到感情，她第一個質疑的對象總是自己。就算被愛，不但不相信，還會為了妄想中的可能受傷害先推開對方；後來遇見了周浩鎮，隨著愛意增大，對方越溫柔，她懷疑自我的心思也日益膨脹，最終在離開加拿大前、確認了男方心意之際，這股心思產生了力量，她搞砸了。嗯，那些我們總是想逃避的問題，最終都會以各種型態的試煉出現在生活中。

▲▼愛情怎麼翻譯？(橫圖)。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

▲車茂熙在離開加拿大前搞砸了。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

雖說如此，身為觀眾的我則是樂見其成，原因是每個人在進化的過程中，勢必會經歷喜樂、悲傷、憤怒、痛楚、後悔與絕望，而在反覆的崩壞與改變之中，人會為了求生長出不同的姿態。因此，在我看來，車茂熙讓第二人格「都拉美」接掌身體，並非僅是病理上的分裂，而是在崩壞中嘗試重塑自我。 除了讓對方替小心翼翼的本體去做想做卻不敢做的事，這更是她開始試著面對恐懼、慢慢與內心溝通是否要繼續逃避的開始。最終，透過形形色色的經歷所體悟出的真諦，匯集出一個完整的自己。  

▲▼愛情怎麼翻譯？(直圖)。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

▲都拉美。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

而拼湊自我的過程，最難的部分莫過於要和恐懼直球對決，這件事本身就需要極大的勇氣，這也是我喜歡這部劇的第三個原因，更是促使我寫下這篇稿子記錄心情的關鍵。如果可以，想跟承受過家人言語傷害的自己說：那些過去在外人眼中或許有些不堪，但年幼的我們為了生存，在壓抑中被迫察言觀色所做的決定，從來就不是隨隨便便的選擇，而是當時拼盡全力想要活下來的證明。

如果我們否定了當時那個受傷卻依然努力的自己，也就同時失去了現在的自己。學會釋放、無視、承受與看見自己，都是極其困難的檻，鼓起勇氣面對心魔固然不易，但相比之下，我們更應該關注並肯定的，是那個即便滿身帶著隱形傷痕，仍好好活過今天的自己。我們不一定能遇見像周浩鎮那樣的人，但我們不時都要如周浩鎮般對待自己，溫柔地摸摸自己的頭，告訴受困於心魔的自己：「做得好。」

▲▼愛情怎麼翻譯？(橫圖)。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

▲我們都要如周浩鎮般溫柔對待自己。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

這個劇本讓人意識到，相較於急著剷除心魔，我們其實更需要的是獲得理解。當然，這並不一定能讓身心靈瞬間得到拯救，也不一定能讓周遭的人認同，但編劇透過這部作品告訴我們：即便因此受傷、難過、挫折，那都是最真實、最美好的自己。解決親密人際關係的衝突，終究要在自己身上下功夫。當我們能誠實地面對自己、為所有選擇負責，我們便不再需要透過別人而愛，不過度依賴任何人，也不再需要在別人眼中建立自己，因為本身已是一個完整而自給自足的個體，這就是幸福的真諦。

▲▼愛情怎麼翻譯？(橫圖)。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

▲高胤禎真的好可愛……。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

說了這麼多喜歡的地方，偏偏結尾的處理讓我有些意難平。首先，我不太理解讓前男友在最後一集露面說些不中聽的話有何必要，他在這部劇的分量真的重要到需要佔用結局的寶貴篇幅嗎？相較之下，我更期待編劇能多著墨車茂熙與媽媽之間的對峙或和解（是說媽媽以前蓄意殺人還不用抓去關嗎）。

這種分配導致結尾顯得倉促且斷裂，車茂熙彷彿只消失了一小段時間，那深植入骨的童年創傷就奇蹟般修復了。這種走向讓前面建立的寫實感瞬間瓦解，變得很像是一位大明星在想像市井小民面對家庭挫折時的反應，雖然優雅（？）卻充滿了距離感。

雖然結局稍嫌可惜，但瑕不掩瑜。考慮到編劇始終緊貼著劇名在傳達「人心即語言，努力理解是必然」的核心概念，將童年創傷作為輔助線來推動角色成長，整體而言，這仍是一部可以給過且能引發深思的作品。

▲▼愛情怎麼翻譯？(橫圖)。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

▲▼《愛情怎麼翻譯？》一上線就掀起熱烈討論。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

▲▼愛情怎麼翻譯？(橫圖)。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

愛情怎麼翻譯？金宣虎高胤禎福士蒼汰

推薦閱讀

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」冤喊：不夠願再補

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」冤喊：不夠願再補

18小時前

老公「下面尺寸過大」！網紅受不了怒離婚：無法啪啪　崩潰曝真實體驗

老公「下面尺寸過大」！網紅受不了怒離婚：無法啪啪　崩潰曝真實體驗

5小時前

「台灣第一代女諧星」當紅引退！開早餐店變東區億萬富婆　73歲現況曝

「台灣第一代女諧星」當紅引退！開早餐店變東區億萬富婆　73歲現況曝

5小時前

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

1/29 10:41

金鐘國罕見公開愛妻身份：一直把她當妹妹看！　結婚關鍵點曝光

金鐘國罕見公開愛妻身份：一直把她當妹妹看！　結婚關鍵點曝光

7小時前

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

4小時前

羅PD新節目「再用老班底」　韓網反應兩極：沒李瑞鎮，誰負責搞笑

羅PD新節目「再用老班底」　韓網反應兩極：沒李瑞鎮，誰負責搞笑

1/29 17:18

沈玉琳抗癌近照曝光！　挺過4療程「身形變了」曝復工計畫

沈玉琳抗癌近照曝光！　挺過4療程「身形變了」曝復工計畫

23小時前

台灣囡仔回家了！NICHOLAS痛失藝名　攝影大哥親切：奕翔～這邊愛心

台灣囡仔回家了！NICHOLAS痛失藝名　攝影大哥親切：奕翔～這邊愛心

4小時前

Lizzy直播痛哭！淚訴「活著真的太辛苦」　談論生死話題遭封鎖

Lizzy直播痛哭！淚訴「活著真的太辛苦」　談論生死話題遭封鎖

7小時前

八點檔林志玲脫了！當「人體模特兒」好身材被看光　李運慶目睹羞笑

八點檔林志玲脫了！當「人體模特兒」好身材被看光　李運慶目睹羞笑

1/29 14:58

獨家／Lulu陳漢典愛的結晶年後宣布　吳宗憲證實「將投入戰場」

獨家／Lulu陳漢典愛的結晶年後宣布　吳宗憲證實「將投入戰場」

3小時前

熱門影音

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」
曾沛慈尾牙唱一半慘摔

曾沛慈尾牙唱一半慘摔
伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況

伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況
趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲
高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力

高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力
Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒

Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒
關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）
「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」

「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了

趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了
Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　

Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　
鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」
兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

Lulu合體爸爸講「家庭和諧」嘴軟惹　心疼女兒遭酸民攻擊...媽媽氣哭QQ

Lulu合體爸爸講「家庭和諧」嘴軟惹　心疼女兒遭酸民攻擊...媽媽氣哭QQ

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

看更多

【快還錢！別再躲】父欠600萬跑路！債主不放過衝便當店撒白紙

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

曾莞婷「爆乳演媽」現身西門町謝票！狠嗆：沒那麼不要臉　柯震東意外中槍

30分鐘前0

台八女星懷孕曬超音波照：升格七口之家　曝女兒小名放閃前國手尪

36分鐘前30

曹西平追思會幕後功臣　小冬瓜點名竟是他

44分鐘前0

米倉涼子涉毒疑雲獲不起訴！　阿根廷男友潛逃海外成謎

46分鐘前0

64歲歌神張學友失業了！　親揭心聲道別歌迷：適應還是需要一點時間

54分鐘前0

葉芷妤光榮回台拍戲！Kao隔空甜喊：快回來　鳳小岳盛讚「她本來就會發光」

1小時前20

林心如慶生趴重現Rose媽媽　「甜蜜對唱霍建華」全被拍

1小時前22

李蒨蓉兒子在美國海底撈打工！　揭內幕點名「這國人」不愛給小費

1小時前10

玄彬婚後更甜了！「放閃孫藝真」甜蜜告白：她有幫我宣傳戲劇

1小時前0

姚元浩怒嗆鬼鬼「真的想揍妳」　莎莎也不忍爆「林北」脫口而出

讀者迴響

熱門新聞

  1. 嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊
    18小時前2440
  2. 老公「下面尺寸過大」！辣網紅怒離婚：無法正常啪啪
    5小時前126
  3. 台灣第一代女諧星當紅引退！開早餐店變東區億萬富婆
    5小時前101
  4. Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！
    1/29 10:411613
  5. 金鐘國罕見公開愛妻身份：一直把她當妹妹看！　結婚關鍵點曝光
    7小時前
  6. 記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍
    4小時前82
  7. 羅PD新節目再用老班底！韓網反應兩極
    1/29 17:1861
  8. 沈玉琳抗癌近照曝光！挺過4療程「身形變了」
    23小時前2610
  9. 台灣囡仔回家了！NICHOLAS痛失藝名　攝影大哥親切：奕翔～這邊愛心
    4小時前2
  10. Lizzy淚訴活著太辛苦！談論生死話題遭封鎖
    7小時前144
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合