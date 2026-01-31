前跳水國手實力！傑森史塔森「海上救援」親身上陣　影評懷疑：他是真殺手

記者蕭采薇／台北報導

「地表最帥光頭」傑森史塔森（Jason Statham）主演的全新動作鉅片《天眼浩劫》，在權威影評網站「爛番茄」開出75%高分好評，外媒《好萊塢報導者》更幽默大讚：「我開始懷疑史塔森根本不是演員，而是偽裝成演員的致命殺手。」

▲《天眼浩劫》傑森史塔森、寶提芮布雷斯納奇。（圖／車庫提供）



前跳水國手喊吃不消 水下激戰「全來真的」

曾是英國國家隊跳水選手的傑森史塔森，這次在《天眼浩劫》中再次挑戰極限。其中一場緊張刺激的海上救援戲，連水性極佳的他都大喊吃不消：「水下拍攝很難，大家都知道穿著外套和靴子有多難游泳。」

▲傑森史塔森拍攝《天眼浩劫》時，拿出前跳水國手的實力。（圖／車庫提供）



回憶漫長的動作生涯，史塔森坦承自己常「做得太過火」，更自爆頸椎受過幾次傷，身上多處掛彩。每當受傷時，他也會閃過「為什麼不找替身就好」的念頭，但他依然堅持親自上陣：「既然具備拍攝這些複雜動作戲的技術，我就要全心投入。」敬業精神令人動容。

化身「光頭版John Wick」 外媒讚：近年最精彩

《天眼浩劫》被外媒形容是「傑森史塔森化身John Wick對抗軍情六處」，動作場面拳拳到肉。《Cosmic Circus》更給予高度評價：「史塔森完全掌控鏡頭，拼盡全力地戰鬥，絕對是他近年來最精彩的一次。」

▲《天眼浩劫》傑森史塔森化身「光頭版John Wick」。（圖／車庫提供）



買下靈媒小島挖寶藏？懸崖燈塔實景拍攝

為了追求真實感，導演雷克羅曼沃拒絕棚拍，直接在懸崖邊蓋了一座100%真實的燈塔，讓史塔森在險峻環境中進行反擊。有趣的是，拍攝地是一座位於蘇格蘭東海岸的小島，島主竟是著名魔術師兼靈媒尤里蓋勒（Uri Geller）。尤里曾聲稱島上藏有古埃及寶藏，也為這部硬派動作片增添了一絲神秘有趣的傳說色彩，《天眼浩劫》將於2月6日全台上映。

▲《天眼浩劫》傑森史塔森堅持親自上陣。（圖／車庫提供）