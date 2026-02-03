2月3日星座運勢／投資不能盲從！雙魚座切忌跟風 金牛專精才賺錢
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：得到大家肯定
感情：爭吵沒有幫助
財運：不宜過度焦慮
幸運色：瑪瑙色
貴人：射手
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：掌握工作技巧
感情：放下感情掛礙
財運：抽獎有望中獎
幸運色：黃金色
貴人：牡羊
小人：天蠍
天秤座 ♎
工作：不要想直接做
感情：內心焦躁不安
財運：過度小心謹慎
幸運色：暗紅色
貴人：獅子
小人：天蠍
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：事情圓滿解決
感情：多加傾聽對方
財運：留意自身錢財
幸運色：海藍色
貴人：獅子
小人：處女
金牛座 ♉
工作：業績突破飛昇
感情：過度在乎細節
財運：投資只要專精
幸運色：桃木色
貴人：金牛
小人：雙魚
處女座 ♍
工作：想的多做的少
感情：學習包容對方
財運：財運低心情差
幸運色：淺灰色
貴人：水瓶
小人：天秤
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：出現工作倦怠
感情：異性緣突然增
財運：制定實際計畫
幸運色：橙橘色
貴人：摩羯
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：突破眼前僵局
感情：收穫美滿感情
財運：有望翻紅出清
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：慎防小人拖累
感情：尊重對方想法
財運：投資不可盲從
幸運色：藍綠色
貴人：雙子
小人：獅子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：行事多留心眼
感情：多看對方優點
財運：娛樂消費增加
幸運色：金箔色
貴人：巨蟹
小人：處女
獅子座 ♌
工作：一切進展順利
感情：檢討自身言行
財運：照原計畫投資
幸運色：粉晶色
貴人：天蠍
小人：射手
射手座 ♐
工作：較易力不從心
感情：自信帶來好運
財運：運勢不可言吉
幸運色：淺紫色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
