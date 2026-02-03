ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
2月3日星座運勢／投資不能盲從！雙魚座切忌跟風　金牛專精才賺錢

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：得到大家肯定

感情：爭吵沒有幫助

財運：不宜過度焦慮

幸運色：瑪瑙色

貴人：射手

小人：金牛

雙子座 ♊

工作：掌握工作技巧

感情：放下感情掛礙

財運：抽獎有望中獎

幸運色：黃金色

貴人：牡羊

小人：天蠍

天秤座 ♎

工作：不要想直接做

感情：內心焦躁不安

財運：過度小心謹慎

幸運色：暗紅色

貴人：獅子

小人：天蠍

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：事情圓滿解決

感情：多加傾聽對方

財運：留意自身錢財

幸運色：海藍色

貴人：獅子

小人：處女

金牛座 ♉

工作：業績突破飛昇

感情：過度在乎細節

財運：投資只要專精

幸運色：桃木色

貴人：金牛

小人：雙魚

處女座 ♍

工作：想的多做的少

感情：學習包容對方

財運：財運低心情差

幸運色：淺灰色

貴人：水瓶

小人：天秤

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：出現工作倦怠

感情：異性緣突然增

財運：制定實際計畫

幸運色：橙橘色

貴人：摩羯

小人：雙魚

天蠍座 ♏

工作：突破眼前僵局

感情：收穫美滿感情

財運：有望翻紅出清

幸運色：粉紅色

貴人：天秤

小人：水瓶

雙魚座 ♓

工作：慎防小人拖累

感情：尊重對方想法

財運：投資不可盲從

幸運色：藍綠色

貴人：雙子

小人：獅子

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：行事多留心眼

感情：多看對方優點

財運：娛樂消費增加

幸運色：金箔色

貴人：巨蟹

小人：處女

獅子座 ♌

工作：一切進展順利

感情：檢討自身言行

財運：照原計畫投資

幸運色：粉晶色

貴人：天蠍

小人：射手

射手座 ♐

工作：較易力不從心

感情：自信帶來好運

財運：運勢不可言吉

幸運色：淺紫色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

