2月2日星座運勢／拒絕無理要求！牡羊座硬起來 巨蟹不宜誇功
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：難題得到解決
感情：不要句點別人
財運：易得失心過重
幸運色：西柚色
貴人：天蠍
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：失意也別喪志
感情：多是雞同鴨講
財運：獲利不如預期
幸運色：淺藍色
貴人：雙子
小人：處女
天秤座 ♎
工作：耐心堅持下去
感情：多打扮增魅力
財運：獲利出場了結
幸運色：銀白色
貴人：射手
小人：摩羯
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：注意謹言慎行
感情：耐心才可長久
財運：投資多聽多看
幸運色：亮橘色
貴人：處女
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：理解客人需求
感情：多加安慰對方
財運：檢視自身決策
幸運色：彩虹色
貴人：獅子
小人：巨蟹
處女座 ♍
工作：情緒較起伏大
感情：感情苦多付出
財運：選擇穩定標的
幸運色：茶綠色
貴人：天秤
小人：天蠍
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：工作不宜誇功
感情：說話不要太衝
財運：存款多做規劃
幸運色：黃金色
貴人：金牛
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：注意說話方式
感情：換了不會更好
財運：有望減少虧損
幸運色：抹茶色
貴人：水瓶
小人：雙魚
雙魚座 ♓
工作：閒言不必留心
感情：踏出去多社交
財運：多做行善捐款
幸運色：翠綠色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：拒絕無理要求
感情：有事當面說清
財運：多進修財金課
幸運色：藕紫色
貴人：摩羯
小人：天秤
獅子座 ♌
工作：全力投入工作
感情：爛桃花頻出現
財運：多多幫助別人
幸運色：橡木色
貴人：牡羊
小人：金牛
射手座 ♐
工作：工作進展停滯
感情：抱怨是致命傷
財運：避免高額投資
幸運色：番茄色
貴人：雙魚
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響