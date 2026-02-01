2月1日星座運勢／金牛座理財要理性 射手避免重複消費
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：找尋新的建議
感情：情感面臨危機
財運：有獲利就出場
幸運色：抹茶色
貴人：水瓶
小人：天蠍
雙子座 ♊
工作：學習勞役結合
感情：冷漠扼殺感情
財運：集中少數標的
幸運色：西柚色
貴人：處女
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：學會厚道待人
感情：避免手機吵架
財運：財運來自朋友
幸運色：橡木色
貴人：金牛
小人：牡羊
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：不再原地踏步
感情：人緣桃花增加
財運：錢財來自貴人
幸運色：純白色
貴人：天秤
小人：魔羯
金牛座 ♉
工作：留意客戶情緒
感情：彼此交流愉悅
財運：勿聽小道消息
幸運色：蓮藕色
貴人：天蠍
小人：天秤
處女座 ♍
工作：勇於跨越阻礙
感情：終結冷戰和好
財運：心動不如行動
幸運色：櫻桃紅
貴人：牡羊
小人：處女
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：陷入自我侷限
感情：好意卻被誤會
財運：留意大局趨勢
幸運色：翠綠色
貴人：魔羯
小人：射手
天蠍座 ♏
工作：易受上司督促
感情：習慣即成自然
財運：財運穩定持平
幸運色：番茄色
貴人：巨蟹
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：夥伴間多摩擦
感情：容易胡思亂想
財運：進財再接再勵
幸運色：亮黃色
貴人：雙魚
小人：水瓶
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：成就時多低調
感情：猶豫錯過感情
財運：錢財不要露白
幸運色：亮粉色
貴人：射手
小人：雙魚
獅子座 ♌
工作：學習新的技能
感情：盡量別搞消失
財運：行車小心違規
幸運色：茶綠色
貴人：獅子
小人：金牛
射手座 ♐
工作：遇到上司刁難
感情：話要委婉著說
財運：避免重複花費
幸運色：奶茶色
貴人：雙子
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
