2月1日星座運勢／金牛座理財要理性　射手避免重複消費

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：找尋新的建議

感情：情感面臨危機

財運：有獲利就出場

幸運色：抹茶色

貴人：水瓶

小人：天蠍

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：學習勞役結合

感情：冷漠扼殺感情

財運：集中少數標的

幸運色：西柚色

貴人：處女

小人：雙子

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：學會厚道待人

感情：避免手機吵架

財運：財運來自朋友

幸運色：橡木色

貴人：金牛

小人：牡羊

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：不再原地踏步

感情：人緣桃花增加

財運：錢財來自貴人

幸運色：純白色

貴人：天秤

小人：魔羯

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：留意客戶情緒

感情：彼此交流愉悅

財運：勿聽小道消息

幸運色：蓮藕色

貴人：天蠍

小人：天秤

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：勇於跨越阻礙

感情：終結冷戰和好

財運：心動不如行動

幸運色：櫻桃紅

貴人：牡羊

小人：處女

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：陷入自我侷限

感情：好意卻被誤會

財運：留意大局趨勢

幸運色：翠綠色

貴人：魔羯

小人：射手

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：易受上司督促

感情：習慣即成自然

財運：財運穩定持平

幸運色：番茄色

貴人：巨蟹

小人：獅子

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：夥伴間多摩擦

感情：容易胡思亂想

財運：進財再接再勵

幸運色：亮黃色

貴人：雙魚

小人：水瓶

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：成就時多低調

感情：猶豫錯過感情

財運：錢財不要露白

幸運色：亮粉色

貴人：射手

小人：雙魚

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：學習新的技能

感情：盡量別搞消失

財運：行車小心違規

幸運色：茶綠色

貴人：獅子

小人：金牛

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：遇到上司刁難

感情：話要委婉著說

財運：避免重複花費

幸運色：奶茶色

貴人：雙子

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

