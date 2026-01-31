ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
過年被逼婚怎麼辦？ 春風霸氣回覆
「斷崖式分手」背後的3個真相
女團成員曾入獄「揭生理細節」
1月31日星座運勢／天秤旅行賺外快　魔羯善用空閒時間

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：保持謙遜行為

感情：美好身心和諧

財運：享受物質生活

幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：天秤

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：堅持原則誠信

感情：找到兩人平衡

財運：賺得盆滿缽滿

幸運色：玫瑰色

貴人：射手

小人：獅子

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：謙虛婉轉必修

感情：想要單身寧靜

財運：旅行時賺外快

幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：金牛

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：接受新的邀約

感情：聯繫親朋好友

財運：空閒時間賺錢

幸運色：紫色

貴人：天秤

小人：水瓶

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：接受市場回饋

感情：踏上真愛冒險

財運：選擇定存方案

幸運色：玫瑰色

貴人：天蠍

小人：魔羯

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：提高服務名聲

感情：放下心中期待

財運：財源收穫豐厚

幸運色：亮紅色

貴人：雙魚

小人：牡羊

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：持續提高競爭

感情：父母深度溝通

財運：財富不斷增長

幸運色：紫色

貴人：巨蟹

小人：雙子

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：人際關係圓滑

感情：重視親友意見

財運：收藏升值賺錢

幸運色：棕色

貴人：金牛

小人：射手

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：加強共同合作

感情：重視未來幸福

財運：控制投資金額

幸運色：綠色

貴人：水瓶

小人：處女

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：面臨新的考驗

感情：祈禱幸運發生

財運：避免高估價值

幸運色：金色

貴人：雙子

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：善於化解糾紛

感情：握有珍貴幸福

財運：外出便宜採買

幸運色：橘色

貴人：牡羊

小人：天蠍

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：扮演調解角色

感情：美好即將成真

財運：資產增值利益

幸運色：橙色

貴人：處女

小人：雙魚

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

