1月31日星座運勢／天秤旅行賺外快 魔羯善用空閒時間
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：保持謙遜行為
感情：美好身心和諧
財運：享受物質生活
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：天秤
雙子座 ♊
工作：堅持原則誠信
感情：找到兩人平衡
財運：賺得盆滿缽滿
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：獅子
天秤座 ♎
工作：謙虛婉轉必修
感情：想要單身寧靜
財運：旅行時賺外快
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：金牛
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：接受新的邀約
感情：聯繫親朋好友
財運：空閒時間賺錢
幸運色：紫色
貴人：天秤
小人：水瓶
金牛座 ♉
工作：接受市場回饋
感情：踏上真愛冒險
財運：選擇定存方案
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：提高服務名聲
感情：放下心中期待
財運：財源收穫豐厚
幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：持續提高競爭
感情：父母深度溝通
財運：財富不斷增長
幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：雙子
天蠍座 ♏
工作：人際關係圓滑
感情：重視親友意見
財運：收藏升值賺錢
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：加強共同合作
感情：重視未來幸福
財運：控制投資金額
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：面臨新的考驗
感情：祈禱幸運發生
財運：避免高估價值
幸運色：金色
貴人：雙子
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：善於化解糾紛
感情：握有珍貴幸福
財運：外出便宜採買
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：扮演調解角色
感情：美好即將成真
財運：資產增值利益
幸運色：橙色
貴人：處女
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
