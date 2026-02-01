ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
崔振赫《熊孩子》反差萌圈粉！　螢幕硬漢私下是「帥氣黑洞」

記者張筱涵／綜合報導

在韓劇市場快速汰換、話題與流量瞬息萬變的環境中，仍能持續被觀眾記住的演員，往往不只靠一部爆紅代表作，而是長時間累積下來的存在感。南韓演員崔振赫，正是這樣一位用時間證明自己的演員。

▲▼崔振赫媒體聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲崔振赫出道20年。（圖／記者李毓康攝）

自2006年出道以來，崔振赫走過迷惘期、轉型期，也曾在演藝路上反覆自我懷疑，卻始終沒有離開舞台。從早期配角、到以《九家之書》迎來事業轉折，再到近年持續活躍於電視劇、綜藝與舞台劇，他用近20年的時間，穩穩走出屬於自己的位置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

懷抱歌手夢北上首爾　卻從演員起步的人生

崔振赫1986年出生於全羅南道木浦市，本名金太昊，是家中的獨子。學生時期的他，並未立志成為演員，而是懷抱著歌手夢想，在高中畢業後獨自北上首爾，邊打工邊準備音樂相關訓練，2006年參加《Survival Star Audition》，在高達6000比1的競爭中脫穎而出，一舉奪下冠軍，正式踏入演藝圈。

▲▼崔振赫記者會。（圖／記者張一中攝）

▲崔振赫原本懷抱的是歌手夢。（圖／ETtoday資料照）

然而，與外界想像不同，崔振赫的起點並不順遂。雖然很快透過電視劇《就先跑吧》以演員身分出道，但他曾多次在訪談中坦言，當時對自己的演技缺乏信心，也無法確定是否真的適合這條路。作品邀約不穩定的時期，焦慮與不安如影隨形，甚至曾動念是否該過著和同儕一樣的「穩定生活」。

改名、重來，為演員身分重新定位

真正的轉折，發生在2010年前後。意識到自己需要徹底改變，崔振赫決定放下本名「金太昊」，改以作名所取的藝名「崔振赫」重新出發。他曾坦言，當時不僅是名字的問題，而是想藉此提醒自己，必須以全新的態度面對演員這份工作。

改名後，崔振赫陸續接演《沒關係，爸爸的女兒》、《需要浪漫》、《我的女兒是花兒》等作品，開始累積存在感。2011年播出的《需要浪漫》，更讓他第一次感受到觀眾的正面回饋，也成為重新建立演技自信的重要作品。

《九家之書》成為人生關鍵作　戲路全面打開

崔振赫2013年在奇幻史劇《九家之書》中以特別出演的形式，飾演深情又悲劇色彩濃厚的「九月靈」，雖然不是男主角，卻憑藉強烈角色魅力與情感張力，成功吸引觀眾目光，也被視為他演員生涯的關鍵轉捩點。這部作品之後，他接連出演《繼承者們》、《急診男女》、《傲慢與偏見》等話題作，戲路從浪漫、法庭、醫療題材逐步拓展，2014年在電影《The Divine Move》中，雖是配角，卻以紮實表現獲得肯定，證明自己不只是偶像型演員。

▲▼崔振赫。（圖／翻攝自《九家之書》）

▲崔振赫飾演的九月靈留給觀眾深刻印象。（圖／翻攝自《九家之書》）

刑偵、奇幻、非現實題材的「崔振赫宇宙」

崔振赫2017年主演戲劇《隧道》，飾演跨越時空追查連環殺人案的刑警朴光浩。該劇不僅創下高收視，也讓他的名字徹底被全國觀眾記住，此後，他彷彿與「非現實題材」結下不解之緣。

《皇后的品格》、《Rugal》、《喪屍偵探》、《哲仁王后》、《她的日與夜》等作品中，無論是帶有奇幻設定、懸疑推理，或超現實世界觀，他都能在強烈戲劇設定中，賦予角色人性溫度，成為這類題材中不可或缺的存在。

不只戲劇，舞台與音樂也持續挑戰

除了影視作品，崔振赫近年也跨足舞台劇領域，2024至2025年間主演音樂劇《Bloody Love》，挑戰「德古拉」一角，展現聲音表現與舞台魅力。此外，他也陸續推出數位單曲與OST作品，延續早年對音樂的熱情。

綜藝裡的反差魅力　讓觀眾重新認識他

若說戲劇中的崔振赫，經常給人冷峻、強勢、神秘的印象，那麼在《我家的熊孩子》中，他則展現了截然不同的一面。直率、重感情、容易被說服的性格，加上對健身、遊戲與生活細節毫不掩飾的投入，成為節目中極具存在感的成員，也吸引不少新觀眾重新關注他的作品。

▲▼崔振赫。（圖／翻攝自YouTube）

▲崔振赫私下十分反差。（圖／翻攝自YouTube）

用時間證明價值的演員

從選秀冠軍出身，到歷經低潮、改名重來，再到成為能夠獨當一面的男主角，崔振赫的演員之路，並非一夕爆紅的成功範例，而是一段不斷修正、持續前進的累積過程。

他或許不是話題中心的流量代表，卻始終以穩定作品與真誠態度，在觀眾心中留下位置。對於喜歡「越看越有味道」演員的觀眾而言，崔振赫，正是一個值得重新認識、也值得長期關注的名字。

CORTIS來台灣狂吃科學麵　趙雨凡：會老十歲（？）

ETtoday星光雲

