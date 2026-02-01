2026年3月韓星來台應援投票！i-dle、TWICE接力攻蛋　高雄櫻花季大咖雲集

記者張筱涵／綜合報導

2026年春季，台灣即將迎來超大規模的韓流熱潮！粉絲窩（FansWorld）正式推出【粉絲窩「2026年03月來台韓星」應援票選活動】，邀請所有喜愛K-POP的粉絲一同參與。只要在活動期間內為您心儀的偶像送出愛心，獲得第一名的巨星將享有「粉絲窩 Facebook 專頁橫幅」的專屬榮耀，還能登上擁有400萬粉絲追蹤的《ETtoday星光雲》推坑專題報導，讓更多人看見偶像的舞台魅力！

3月7日「超級星期六」：五組藝人北台開唱，體力大考驗！

3月最令粉絲糾結的莫過於3月7日這個日子。當天全台宛如「韓流嘉年華」，多達5組藝人同步開唱！首先，大勢女團i-dle將首度進攻臺北大巨蛋，展現女王級的氣場，與此同時，搖滾樂團CNBLUE在台北流行音樂中心展開演出，DAY6 則在林口體育館用感性歌聲治癒歌迷。

不僅如此，TEEN TOP將於Zepp New Taipei展現精湛唱跳實力，新生代idntt則在Legacy TERA與粉絲近距離接接觸，出道15年的Apink也將來台開唱。對於韓迷來說，這天不僅是熱情與錢包的考驗，更是台灣演唱會史上少見的盛況。

大巨蛋時代與高雄櫻花盛事：從台北嗨到南部

除了3月7日的激烈競爭，3月下旬的亮點依然不斷。TWICE將在3月20至22日接手臺北大巨蛋，一連三天為台灣ONCE帶來甜蜜風暴。而在南台灣，高雄夢時代的「櫻花季」則邀來BOYNEXTDOOR、Wendy、Highlight、VIVIZ與D&E等超豪華拼盤陣容。

月中更有2026 K-WONDER CONCERT，集結ITZY、KISS OF LIFE與MAMAMOO+，完美展現女團實力。從月初的 tripleS、文佳煐，到月底的NCT WISH與TREASURE，3月的每一週都精彩無比。

活動名稱： 粉絲窩「2026年03月來台韓星」應援票選活動

一、活動辦法： 應援投票活動列出2026年03月即將來台的韓星，獲得最多愛心數的偶像，將於演出當天登上「FansWorld 粉絲窩」Facebook粉絲專頁橫幅（Banner），擁有400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》也貼出該「偶像專屬推坑」專題報導，擴大你偶像在台曝光度！

二、活動時間： 即日起至 2026 年 02 月 26 日 23:59 止。

三、參與方式： 加入ETtoday會員，登入FansWorld粉絲窩，使用愛心投票。愛心可以通過簽到、完成特定任務來獲得。

四、注意事項：

若第一名因故取消來台行程，則由第二名遞補獲獎資格，以此類推。

投票活動上線後才宣布來台的韓星，恕不列入本次票選選項。

「FansWorld 粉絲窩」保有最終修改、變更及解釋活動內容之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

時間 來台藝人 活動 3/1 tripleS 演唱會＠TICC 3/1 文佳煐 見面會＠Legacy TERA 3/1 CAN'T BE BLUE、Ghost Bookstore、ONEWE、Dragon Pony 浮現祭拼盤＠台中清水鰲峰山運動公園 3/6、7 CNBLUE 演唱會＠北流 3/7 Apink 演唱會＠TICC 3/7 idntt 見面會＠Legacy TERA 3/7 (G)I-DLE 演唱會＠臺北大巨蛋 3/7 TEEN TOP 演唱會＠Zepp New Taipei 3/7、8 DAY6 演唱會＠林口體育館 3/8 張祐榮（장우영） 演唱會＠Legacy TERA 3/13-15 BOYNEXTDOOR、Wendy（Red Velvet）、Highlight、VIVIZ、D&E 高雄櫻花季音樂節拼盤＠高雄夢時代前廣場 3/14 KISS OF LIFE、MAMAMOO+、ITZY 2026 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI拼盤＠林口體育館 3/15 Joy（Red Velvet） 演唱會＠Legacy TERA 3/20 10CM 演唱會＠Zepp New Taipei 3/20-22 TWICE 演唱會＠臺北大巨蛋 3/22 SEVENUS 迷你演唱會＠MOONDOG 3/28 TREASURE 演唱會＠林口體育館 3/28 Kino 演唱會＠Corner House 3/28 Sowon 見面會＠Clapper Studio 3/28 NCT WISH 演唱會＠高雄巨蛋 3/29 Yeo One 演唱會＠HANA SPACE

【關於Fansworld粉絲窩】

——追星族的世界，所有粉絲的家——

