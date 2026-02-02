幫助3萬浪浪撐過寒冬！台灣動物緊急救援小組集結善心「募捐年夜飯」

娛樂中心／綜合報導

許多人準備豐盛年夜飯與家中毛孩同樂，然而全台超過3萬隻弱勢收容園區的浪浪，連能否溫飽都是一個巨大的問號。台灣動物緊急救援小組（ARTT）在歲末發起「浪毛孩，吃頓溫飽年夜飯」行動，盼集結眾人善心，助牠們挺過嚴峻的寒冬。

▲▼幫助3萬浪浪撐過寒冬。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

全台灣弱勢收容園區長期收容著三萬多隻毛孩子，牠們的日常並非「今天吃什麼」，而是時刻面對「今天有沒有得吃」的生存困境。尤其在冬季，貓狗更需要熱量來抵禦低溫，此時卻往往是資源最吃緊的時刻，不少園區常發生十多隻毛孩只能共用一張毯子的窘境，牠們渴望的僅是安穩活下去的力量。

▲▼台灣動物緊急救援小組盼集結善心為浪浪「募捐年夜飯」。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

面對這長期且大量的助糧需求，全台灣最具公信力的浪浪園區助糧平台——由政府合法立案的《台灣動物緊急救援小組》所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，十多年來持續投入最踏實的救援行動。該平台每月穩定捐助全台弱勢園區飼料與罐頭，並針對收容環境較差的園區，投入經費進行環境修繕與重建工程。

▲台灣動物緊急救援小組執行長倪京台希望讓浪浪也能過個好年。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

數據顯示，這份長期承諾累積了驚人的成果。十多年來，「台灣貓狗聯合勸募平台」已幫助超過200個貓狗園區，長期穩定溫飽超過3萬多隻毛小孩，累計捐出價值超過新台幣5億元的貓狗飼料與罐頭。此外，平台更投入超過新台幣2000萬元的改善工程，確保收容品質提升，讓毛孩除了「吃得飽」，也能真正「住得更像家」。

▲許多浪浪每天都在尋找「下一餐」。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

為確保每一份愛心都能被妥善運用，該平台受到政府嚴格監督，收支透明。每年的公益勸募皆經衛福部許可，擁有合法勸募字號，並接受主管機關指定的會計師事務所實地查核帳物。平台保證款項皆合法運用，依照勸募目的確實幫助弱勢貓狗，並會開立合法可抵稅收據，讓每一份善意都能「有憑有據、可被檢視」。

▲▼台灣動物緊急救援小組盼大家能幫助浪浪撐過寒冬、過個好年。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

因此，ARTT在全台準備團圓、準備年菜之際，特別邀請大眾一同替浪浪們準備這頓溫飽。捐款不只是幫助一個地方，而是能同時支援全台超過200個弱勢收容園區、三萬多隻毛孩子。款項將用於購買最需要的飼料、罐頭，並持續追蹤配送與使用狀況，確保每一分付出，都成為牠們活下去的實質力量。

除了助糧與環境改善，「台灣貓狗聯合勸募平台」也持續跨足異業合作，與多個知名企業品牌推出公益聯名，擴大助糧行列的影響力。同時，平台也積極與學校合作推動生命教育講座，帶領孩子們理解流浪毛孩議題與生命價值，盼透過教育與制度並行的方式，一步步走向「不再有毛孩挨餓」的那一天。

立即加入行動行列：https://promotion.savedogs.org/events/2026/ARTT/