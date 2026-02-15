過年避免觸犯禁忌！「最強命理老師 」提醒別討債　公開招財妙招

記者孟育民／台北報導

迎接農曆新年，許多人希望在新的一年討個好兆頭。「最強命理老師 」謝沅瑾特別分享過年期間的禁忌與開運小妙招，提醒民眾從年初就要留意生活細節，讓好運從年初一路延續到年底！





▲謝沅瑾分享開運方法。（圖／時報出版提供）



謝沅瑾指出，大年初一禁忌之一，就是避免借錢或討債。他解釋：「一年之計在於春，一日之計在於晨，如果一開年就在借錢或還錢，象徵整年可能都陷入金錢壓力。」因此，過去不少長輩都會刻意等到元宵節過後，才處理金錢往來，希望財運能順順走一整年。

至於大年初一「走春」出門，謝沅瑾也提醒，出門時間並非隨性，盡量選擇吉時，並參考農民曆避開不利時段。他舉例，曾有一對新人結婚時誤以為農民曆「紅字就是好日子」，卻忽略其中有約40分鐘屬於不宜出行的時辰，結果在高速公路上發生嚴重車禍，新娘甚至重傷，讓人遺憾不已。

▲謝沅瑾提醒民眾出門要選擇吉時。（圖／時報出版提供）

談到過年招財秘訣，謝沅瑾分享自己多年來固定使用的「錢母開運法」。他會在除夕夜於家門口放置地毯，下面擺放象徵「一路發」的硬幣組合，總共168元（兩個50元、六個10元、八個1元），象徵新年跨出家門就能迎財入宅。

等到元宵節過後，謝沅瑾會將這些硬幣收起，分組放入紅包袋中作為「招財錢母」，並強調這筆錢絕對不能花用，「錢母一旦用掉，財氣就不會再回到你身上。」他通常會將錢母保存一整年，等到隔年重新準備新的錢母，再把舊的存入銀行，象徵財運由隨身累積，轉化為實際的財富能量。