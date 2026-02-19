九紫離火運來了！　選品女王曝「30到50歲開運穿搭」：增桃花與貴人

記者葉文正／台北報導

「選品女王」袁曼軒投資各項事業，包括精品店與醫美等，認真經營各項美的事業，2026年她建議大家，從24年開始是九紫離火運，過年不妨挑選紅紅紫紫的顏色，結合科技玄學，醫美等等，要揮別2025的一切，讓自己亮麗再出發。

▲袁曼軒是選品女王。（圖／袁曼軒提供）

袁曼軒認為，佛要金裝，人要衣裝，「一個人形象就是你的名片，對於你的份量跟注意力非常尊重，我特地穿上香奈兒外套，肩寬符合女性，款式要柔中帶剛，不管談生意或是合約，都是會有女人味的裝扮。」

▲袁曼軒說這些年走九紫離火運。（圖／袁曼軒提供）

她也特地挑選香奈兒配色耳環作為示範，「耳環比較要凸顯膚色白皙，可選金色系，幫助身心靈提升，選色選對，運勢才會爆棚，我還去學命相色彩學，能量學，我五行屬虎，更要紅紅火火的顏色才有機會大發。」

▲袁曼軒說冬天也要維持曼妙身材。（圖／袁曼軒提供）

如今在科技時代，袁曼軒認為手提行動電話或手機殼，也可以選亮色系，「我本身選擇橘色手機，我也是選粉紅等亮色，手機殼也是用PRADA的款式，雖然貴了點，但品質也很有保障，用一年多了，很耐摔，可以透過能量跟顏色提升運勢。」

▲袁曼軒建議大家過年一定要穿亮色系，粉色外套就是首選。（圖／袁曼軒提供）

此外她也推薦愛馬仕拖鞋，錶帶也選出亮色錶帶，還可以跟拖鞋配搭，可以玩出新高度，配合流年五行與運勢，皮膚與髮色都要提升，選擇亮色的顏色，幫助你大展鴻圖，八方來財。」

▲袁曼軒最近剛搬家。（圖／袁曼軒提供）

她也帶給大家，秀出卡地亞墨鏡，邊框是琥珀色，材質是玳瑁的GUCCI墨鏡，也穿上七彩鑽一顆顆縫製上去的外套，「我常常買東西不看價錢，彩鑽外套一件就要八萬元，最近也配戴水晶，還有琉璃，身上要有香氛精油，讓自己氣場更好。」

▲袁曼軒秀彩鑽洋裝。（圖／袁曼軒提供）

袁曼軒建議，香水也可選有木質調的味道，這幾年走九紫離火運，從30到50歲的女性都可以參考，有很多評價性價比很高的，像PRADA包包，韓國女團都喜歡這種腋下包，很療癒，可以增添桃花與貴人。

▲亮色系搭選包包也要注意。（圖／袁曼軒提供）

她說只要穿上這些亮色系服飾，一穿每人都會誇讚，例如暗紅色水鑽洋裝，過年回家就像衣錦還鄉，見親戚也不會失禮，優雅又高貴，2026年如虎添翼，馬年可以行大運。

▲耳環也要仔細挑選。（圖／袁曼軒提供）