樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

記者葉文正／台北報導

樂天啦啦隊女神禹菡加入樂天已經第三年，她接受專訪時表示，過去曾是淡大俄文系系花，但是卻因為無法適應系上文化，導致最後轉日文系，而她加入啦啦隊唯一選擇就是加入樂天，她從小就深知棒球文化，常常起早看王建民投球，印象深刻。

▲禹菡曾就讀俄文系 。（圖／記者黃克翔攝）

禹菡提到自己加入啦啦隊的原因：「主要是因為之前做直播時，有位粉絲說我個性很適合去當啦啦隊，當時直播也遇到瓶頸，我覺得直播做很久，已經做5年，從大學就開始，自己應該要有更多挑戰，那時候其實有兩支球隊在辦啦啦隊徵選，但我內心想去的是樂天，因為自己會日文，希望能進日商公司，沒想到很幸運地進入樂天桃猿這個大家庭。」

▲禹菡再加入職棒圈前曾擔任直播主 。（圖／記者黃克翔攝）

禹菡也笑說：「我不是學霸，大學的時候是淡江大學俄文系系花，結果發現俄文系文化上跟我喜歡的不一樣，俄文系有喝酒很快樂的文化，但我不太碰酒，喜歡的音樂也不一樣，後轉到日文系，日文學到二級。高中升大學的時候都會陪爸爸看MLB美國職棒，所以進入棒球這個圈子不太陌生，反而有種熟悉感。」

▲禹菡提到自己不愛喝酒 。（圖／記者黃克翔攝）

她說當時很早就起床看王建民，但直到目前還沒有遇到王建民本人，「畢竟我們在樂天，王建民前輩在兄弟。以前就會陪爸爸看洋基隊，現在成為中華職棒啦啦隊的一員，家裡對於這部分非常鼓勵跟支持。最有趣的是我阿嬤，她以前完全不看棒球，可是現在會拿手機在YT搜尋我的名字，然後看我在應援台上跳舞，她還跟我分享她天天都在看我在台上唱日文歌的影片，或是跟別的女孩嘻笑打鬧的影片，我真的覺得阿嬤超可愛，但是我當時離家出走，去外面租屋，我去甄選，才跟家人說要去啦啦隊，家人聽了也很開心。」

▲他認為練舞還要加強。（圖／記者黃克翔攝）

禹菡也說，藝人中最欣賞蔡依林，「因為她在節目上說她不是天才是地才，但是很願意努力學習，所以她的態度跟敬業是我非常憧憬的對象。樂天第一年女孩日，就跟另三位女孩表演蔡依林的組曲。

▲樂天女孩禹菡有CEO男友緋聞 。（圖／記者黃克翔攝）

禹菡也透露加入啦啦隊後，跟原本生活的不同，「像是要花很多時間練舞、排舞，事情變多，或是以前沒在用行事曆的習慣，現在是忙到沒有行事曆不行，沒有把所有事情都排好，真的會很容易忘，跳舞不是我強項，我必須花更多時間練習，跟以前專注唱歌跟彈奏樂器不同，可以整周都不彈奏樂器，但是一定要跳舞。也曾有目標成為歌手，進入啦啦隊成就感也很大，有很多中場表演。出過單曲，後來單曲結束後進入啦啦隊，就進這圈子，現在就是先把啦啦隊的舞蹈跳好。」

不過因為練舞，時不時也會有職業傷害：「有次在練舞的時候跳蔡依林的組曲，炸到膝蓋，導致現在右膝蓋常常練舞會不舒服，膝蓋都會痛，透過訓練，人體習慣行為調整，讓我膝蓋變比較好，為了有更好的狀態，現在每個禮拜都會去重訓兩次，增加肌肉量，有足夠的肌肉量能讓身體變得比較結實，比較不容易小小一撞就受傷。

禹菡也透露，印象最深的是在還沒進樂天前，之前在星巴克打工兩年，「期間有粉絲知道我在直播，連續三天都在同一個地方等我，這地方也不是他家的方向，他只是想跟我聊天，他跟蹤我，我很害怕，想要堵我，想要知道我家在哪裡，我就去報警，警察說只能備案，進樂天後其實沒有什麼騷擾的事，我覺得我的粉絲都蠻有禮貌、很尊重我，他們真的很棒！」

禹菡受到粉絲歡迎，透露某次在日本的活動，香港粉絲做了很多浪漫的事，「把我們五位女孩叫到房間裡面，然後裡面全是佈置好的氣球跟各式各樣我們的東西，還特地在外面放煙火。還送禮物，我們幾個女孩相當感動。」

她說沒想過終身大事，「以前年輕想過35歲結婚，我是單親家庭長大，想要有完整家庭，目前沒有這想法，希望事業為主。蔡依林演唱會很想去，之前看過BP，是粉絲幫我搶到票，但當時要春訓，不能去，只好把票賣給林襄。」