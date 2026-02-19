啦啦隊女神「買台積電+0050」拚買房！　北漂7年嘆：台北物價是中部2倍

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《甄嬛》6大經典場景全回顧
「初級大人」爆紅：有事要問高級大人
突現強烈直覺！李懿衝彩券行戰果超狂
啦啦隊女神檸檬「買台積電+0050」拚買房！　北漂7年嘆：台北物價是中部2倍

記者葉文正／台北報導

富邦啦啦隊ANGELS女神檸檬(林芳婧)，擁有身高168公分、50公斤，以及三圍34／23／34的好身材，不僅在棒球場上受到粉絲歡迎，目前也是綜藝節目常客，「※驚人」的歌聲受到不同評價，但她透露，終極目標就是要在新北市買房，打算存個1800萬到2000萬元，完成在北部置產的目標。

▲▼富邦女神檸檬專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲檸檬北漂想要有個家。（圖／記者李毓康攝）

檸檬畢業於彰化員林的中洲科技大學，七年前北漂，成為富邦ANGEL之一。她也提到北漂的原因：「當初因為啦啦隊才到台北，原本都在中部生活，以前也擔任過展場女孩，模特兒，舞團商演等等，因為要加入啦啦隊才搬上台北，原本都是通勤，但第二年覺得好累，所以才上台北租房，發現台北物價好貴，兩房一廳租金要兩萬，我在員林都是住透天厝，才知道台北物價真的高。」

▲檸檬個人小檔案。（圖／李毓康攝、記者葉文正AI製圖）

▲檸檬個人小檔案。（圖／李毓康攝、記者葉文正AI製圖）

檸檬努力賺錢，就希望有自己的窩：「最近陸續看房子，認真做功課，每天都在滑房屋網站，買房希望以新北市為主，新莊，泰山或三重首要考量，發現除非是三十年老屋才會便宜，物價一直漲，我自己幻想要買兩房一廳，要有廚房陽台，希望採光非常好，另一間房間拿來放衣服跟雜物，要有車位，電梯跟管理員的單位比較適合我。」

▲▼富邦女神檸檬專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲檸檬高中就開始自力更生。（圖／記者李毓康攝）

她也提到看房的情況：「之前去看房子，約好四點，我提前到，就先上去，按門鈴沒人開房，就打給屋主，屋主說自己剛起來，門開了結果一個女生出來，房仲就被罵，我很尷尬，我就不看了，還有奇怪格局的房子，雖然是樓中樓，但必須先下樓再上去，很怪，覺得很難找到完全喜歡的房子，但我覺得一定要滿足我條件，我鎖定要買一千八百萬的房子，十年屋齡的要兩千萬，我想最多不要超過兩千，首購不要花太多，我從小都是靠自己，高中就自己繳學費，很ＯＫ過得去，我自己可以賺錢，火鍋店、便當店都上過班，學費自己繳，車子也自己買，這次買房可能會跟媽媽求救。」

▲▼富邦女神檸檬專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲緋聞對象是派翠克。（圖／記者李毓康攝）

檸檬也談到，七年來，自己上台北，沒有家人在旁邊，「以前在家有媽媽洗衣服做飯，起床就有東西吃，都是跟媽媽點菜，如今去哪裡都是錢，台北是中部物價兩倍，上台北才知道除濕機是賣給台北人，南部都不用除溼。」

▲▼富邦女神檸檬專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲希望在新北買房子。（圖／記者李毓康攝）

她說一開始在啦啦隊沒被關注，地位像是有點可有可無，「其實我們很努力曝光自己，到現在可以讓大家關注，有點像是我們努力拚上來的，以前辛苦值得了，我們在李珠珢加入前就交流過，我剛好不同側，沒有常常聊到天。」

檸檬也表示自己的才藝就是跳舞，「唱歌的話，我覺得他們(師兄師姐)救不了我，包括音準跟有沒有走音我都聽不出來，唱應援曲，主唱是另外的隊員，那天是因為前一天我先拿麥克風，想要害她跑掉，結果大家就笑我的歌聲，因為唱一首歌就會有一個點數，我就會有六個點數，球迷希望我唱歌，把我當吉祥物，後來說聽我唱歌就像看鬼片。」

檸檬在現場演唱楊丞琳的《帶我走》，也笑虧自己：「我在ＫＴＶ可以唱到大破音，球迷還是很期待我唱歌，玉琳哥很愛點我，但爸爸媽媽好像沒有特別想要聽我唱，音樂課我只會吹直笛，我覺得我的音感應該是還不錯。」

因為北漂都是靠自己，她提到自己有買儲蓄險，也有投資股票，長期穩定的ETF是首選，常常九點就起床看盤，買了台積電跟0050。「我喜歡的男友，要粗曠高高的，很兇的，像鄭人碩那樣子，施名帥也可以，理想型。」結果沒多久她就被拍到夜會派翠克，看起來不是太高也不兇。

檸檬也透露，之前曾被男友劈腿，「我蠻傷心的，失戀心情就靠工作填補，不會一直沉溺在悲傷當中，當時是偷看男友手機發現的，都會買禮物給他，我很忙沒辦法一直陪他，他就沉默不語。」她也表示，男友都是自己追的，「我會去交換ＩＧ或加賴，就聊天，先查他有沒有女友，從過程中知道，他是否對我有興趣，有兩任男友就是這樣認識來的。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

檸檬派翠克

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！　認當小三：被拿假身分證騙
6小時前

【好運汪汪來】選愛犬踩過刮刮樂　「中100萬」他激動跪地

